Con Auto Europe confronti le migliori offerte per il noleggio auto

Risparmiare sul noleggio auto è un passaggio indispensabile nella pianificazione di una vacanza. Quanti più soldi si risparmiano, infatti, tanti più si possono reinvestire in un hotel migliore o in un giorno in più di viaggio.

La soluzione più logica per riuscirci è confrontare il maggior numero di offerte disponibili, scegliendo quella che propone il miglior rapporto qualità-prezzo, in base sia alla macchina desiderata, sia al costo finale che all’affidabilità della compagnia. Un lavoro di questo tipo, però, oltre a non essere dei più semplici è anche molto dispendioso in termini di tempo e attenzione.

Ecco perché l’ideale sarebbe rivolgersi a un portale online che offra da subito una panoramica completa delle migliori offerte per una determinata sede di ritiro e per la durata del noleggio. A questo proposito, uno dei punti di riferimento assoluti in Italia è Auto Europe, che permette a tutti i viaggiatori di cercare e confrontare le tariffe del noleggio auto più competitive.

Ipotizziamo ad esempio di partire per una settimana in Portogallo, con il ritiro e la riconsegna dell’auto all’aeroporto di Lisbona da sabato 8 a sabato 15 novembre. La tariffa più bassa è 18 euro al giorno per il noleggio di un’auto appartenente al segmento B grazie alla promo Tangerine. Un altro prezzo ultra-concorrenziale corrisponde ai 34 euro al giorno richiesti per un B-SUV con il modello Volkswagen T-Cross: l’offerta si riferisce ala promo in corso della società di noleggio auto Centauro.

Auto Europe offre una cancellazione gratuita fino a 48 ore prima del noleggio, mentre come metodo di pagamento è possibile scegliere una carta di credito appartenente a uno dei principali circuiti di pagamento internazionali come Mastercard e Visa. Maggiori informazioni sul noleggio auto con Auto Europe al link che segue.

Crediti immagine di copertina: Freepik