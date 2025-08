C3 è un successo e spinge le vendite di Citroen in Italia

Nel periodo gennaio-luglio 2025, Citroen ha raggiunto in Italia una quota di mercato del 3,9%, e cresce, +0,3%, sul canale privati rispetto allo stesso periodo del 2024. A spingere le vendite la nuova Citroen C3 che sta diventando una vera e propria best seller del mercato, oltre al nuovo SUV Citroen C3 Aircross. La Casa francese, nel nostro Paese, secondo i dati di Dataforce consolida la propria posizione nel comparto delle vetture 100% elettriche, mantenendo nel periodo gennaio – luglio la seconda posizione assoluta nel mercato italiano, con una quota del 7,2%.

CITROEN C3 DA RECORD

La city car si sta dimostrano un vero e proprio pilastro della gamma della casa automobilistica francese. I numeri sono chiari. Nei primi sette mesi del 2025, C3 si conferma il modello in assoluto più venduto tra tutte le automobili a benzina di ogni segmento, nonché leader tra le 100% elettriche del proprio segmento. Dalla prima generazione, la C3 ha venduto complessivamente oltre 6 milioni di unità e il nuovo modello sta ottenendo un grande successo e non solamente sul mercato italiano. Look da piccolo crossover, l’ultima generazione è proposta con diverse opzioni di motorizzazioni per poter accontentare un po’ tutte le necessità dei clienti. Infatti, la vettura è offerta con unità benzina, ibride (Mild Hybrid) e elettriche.



Molto bene anche la nuova Citroen C3 Aircross arrivata da poco sul mercato. Rispetto a giugno, nel mese di luglio le immatricolazioni sono salite del 58%. Questo SUV offre anche una configurazione a 7 posti e motorizzazioni benzina, ibride (Mild Hybrid) ed elettriche. Modello, dunque, che offre una gande flessibilità d’impiego. Parlando del mercato, Citroen ricorda che in Italia è da poco ordinabile anche la rinnovata Ami che si può avere nella particolare versione Buggy. Inoltre, da poco i gamma è arrivato anche il nuovo SUV C5 Aircross.