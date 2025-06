Citroen C3 segue la FIAT Grande Panda: produzione in Serbia

Presto, la fabbrica di Kragujevac in Serbia ospiterà anche la produzione della nuova Citroen C3 oltre a quella della FIAT Grande Panda. La notizia era stata anticipata dalla stampa croata ed è stata poi confermata dall'importatore del marchio Citroen nel Paese. Dunque, questo stabilimento diventa sempre più centrale per la produzione delle city car del Gruppo Stellantis visto che entrambe le vetture poggiano sulla piattaforma Smart Car.

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

La Citroen C3 dovrebbe arrivare nelle linee di produzione dello stabilimento di Kragujevac nel corso dell'anno ed esseredove attualmente viene realizzata. In questo modo, il Gruppo Stellantis potrà ampliare la produzione della piccola francese visto che potrà contare su due siti produttivi.

Il sito serbo già oggi produce già diverse parti per la costruzione della Citroen C3 nell'impianto slovacco e questo rappresenterà un vantaggio, visto che sarà possibile ottimizzare le risorse e quindi i costi. Chiaramente il modello di riferimento dell'impianto di Kragujevac rimarrà sempre la FIAT Grande Panda ma l'arrivo della nuova C3 permetterà di saturare la produzione della fabbrica, garantendo maggiore lavoro per i dipendenti sul lungo periodo.

Non è chiaro quante Citroen C3 Stellantis andrà a produrre in Serbia ma questa scelta permetterà di soddisfare più rapidamente gli ordini dei clienti per il modello francese. Ne sapremo di più in futuro.

NIENTE ITALIA

L'Italia non è stata presa in considerazione in quanto la piattaforma Smart Car non è presente negli stabilimenti del nostro Paese. Per le fabbriche italiane, Stellantis ha preso una strada differente, puntando sulle piattaforme STLA Medium e STLA Large. In futuro, inoltre, arriverà anche la piattaforma STLA Small i cui modelli saranno prodotti a Pomigliano dal 2028.