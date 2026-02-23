Chery KP31, il primo pickup diesel ibrido plug-in al mondo

Chery porta in Australia un pickup senza precedenti. Si tratta del KP31, il veicolo che il costruttore cinese ha annunciato arriverà sul mercato per il quarto trimestre del 2026. A rendere interessante l’annuncio è che il KP31 è il primo pickup al mondo dotato di un powertrain ibrido plug-in abbinato a un motore diesel. La presentazione del concept è avvenuta a Sydney durante un evento dedicato alle tecnologie ibride del marchio. In Cina lo stesso modello è commercializzato sotto il marchio Rely con il nome P3X.

Le caratteristiche tecniche

Le misure sono quelle di un pickup di grandi dimensioni. Il concept è lungo 5.610 millimetri, largo 1.920 mm e alto 1.925 mm. La versione che vedrà la produzione sarà leggermente più compatta (lunghezza di 5.450 millimetri). Lo stile è squadrato e muscoloso, con snorkel, gomme all-terrain da 285/70 R17, barre sul cassone con piastre da recupero fuoristrada e finitura in grigio opaco. La scritta Chery campeggia in grande sia sul frontale che sul posteriore.

Ma la vera novità è ovviamente il powertrain. Sotto al cofano si trova un motore turbodiesel da 2,5 litri la cui efficienza termica dichiarata è del 47%. Parliamo di una cifra elevata anche per i diesel più recenti, con consumi ridotti del 10% rispetto a un gasolio convenzionale. La parte elettrica del sistema non è ancora stata descritta nei dettagli.

Trazione integrale

Chery KP31 utilizza una piattaforma che adotta un sistema di trazione integrale tradizionale e un pacco batterie collocato nella parte posteriore del telaio. Sul fronte del comfort, il KP31 promette una riduzione delle vibrazioni del 30% rispetto a un diesel tradizionale, con un orientamento dichiarato verso i percorsi autostradali e i lunghi trasferimenti. La capacità di carico si attesta su una tonnellata, mentre quella di traino raggiunge le 3,5 tonnellate.

“Siamo incredibilmente entusiasti di rivelare finalmente il concept del KP31, e questo segna il passo successivo verso il lancio nel mercato australiano”, ha dichiarato Lucas Harris, Chief Operating Officer di Chery Australia, sottolineando come la scelta del diesel PHEV rappresenti l’elemento di distinzione principale con il quale il marchio punta a differenziarsi dalla concorrenza.