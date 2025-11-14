Per chi ha poco spazio in garage, questo cavalletto semplifica le cose

Chiunque abbia una moto e poco spazio in garage conosce bene la difficoltà di spostarla senza fatica ed evitando di graffiarla o danneggiarla. Soprattutto quando si tratta di manovre da fermo, come parcheggiare accanto a un’auto, muoversi tra pareti strette o ruotare la moto senza fatica. Il cavalletto posteriore CRUIZER con ruote nasce proprio per risolvere questo tipo di problemi, facilitando il sollevamento del retrotreno con una struttura mobile e manovrabile. Oggi questo cavalletto è in offerta su eBay con il codice sconto NOVEMBRE25.

Spostare e lavorare sulla moto diventa più semplice

A differenza dei cavalletti tradizionali a forcella o dei supporti fissi da officina, il cavalletto posteriore CRUIZER non solo solleva la ruota posteriore per le operazioni di manutenzione o in caso di sosta prolungata, ma consente anche di spostare la moto lateralmente o in obliquo grazie alle ruote integrate. È una soluzione ideale per chi deve ottimizzare lo spazio in garage o nei box condivisi, evitando di sollevare e riposizionare manualmente la moto per ogni piccolo spostamento. Il cavalletto mobile CRUIZER permette di ruotare o traslare la moto in modo semplice, senza fatica e senza rischi di cadute accidentali, rendendo più agevole e sicura ogni manovra, anche negli spazi più ristretti.

Realizzato con una struttura robusta e stabile, il cavalletto CRUIZER si adatta bene a diversi tipi di moto e garantisce una buona tenuta anche durante il movimento. Il suo utilizzo è semplice e intuitivo in quanto basta posizionare la moto sul cavalletto per alzarla e poi sfruttare le ruote per orientarla nella direzione desiderata. Il risultato è una manovrabilità impensabile con un cavalletto fisso o con i soli cavalletti laterali.

Ideale anche per chi si dedica alle piccole operazioni di manutenzione in autonomia, il cavalletto posteriore CRUIZER è uno di quegli accessori utili e intelligenti che ogni motociclista dovrebbe avere a disposizione.