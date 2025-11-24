Strade innevate? Ecco la soluzione più semplice per viaggiare sicuri

Se per il calendario ufficiale manca poco meno di un mese per l’inizio dell’inverno (che infatti comincerà domenica 21 dicembre), il freddo di stagione è già arrivato. Con tutte le conseguenze del caso. Neve e ghiaccio sono da giorni una costante sulle nostre strade tanto che dal 15 novembre è scattato l’obbligo delle dotazioni invernali. Per mettersi in regola, ma soprattutto per avere uno strumento comodo, economico ed efficace, acquistare le calze da neve è probabilmente la scelta migliore. Soprattutto sfruttando l’offerta di oggi su eBay grazie alla quale le calze da neve Seven Parts sono in offerta con il 40% di sconto.

Facili da montare, sicure da utilizzare

Le calze da neve Seven Parts, con omologazione, sono progettate per offrire trazione su neve e ghiaccio, grazie a una struttura in tessuto ad alta resistenza che migliora l’aderenza anche su tratti misti. Sono testate fino a oltre 120 km di percorrenza su fondo innevato e non provocano le tipiche vibrazioni delle catene metalliche, garantendo così una guida più fluida.

Il montaggio avviene in pochi minuti e non richiede alcun attrezzo. È infatti sufficiente infilare le calze sulle ruote motrici e partire. Il sistema è auto-centrante e non danneggia né gli pneumatici né i cerchi in lega.

Nella confezione sono inclusi anche dei pratici guanti per l’installazione e una borsa impermeabile per riporle. Lavabili e riutilizzabili, queste calze da neve rappresentano un accessorio utile da tenere sempre nel bagagliaio nei mesi più freddi.

Ideali anche per tutti quei veicoli non catenabili, le calze da neve rappresentano una soluzione semplice, veloce e sempre più adottata dagli automobilisti italiani, soprattutto da quando la normativa europea le ha equiparate ufficialmente alle catene tradizionali. A soli 30€ sono un investimento sicuro e la scelta migliore da avere sempre a disposizione nel bagagliaio della propria auto.