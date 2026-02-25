Stellantis pensa di riportare le balestre sulle auto

Per Stellantis il futuro delle sospensioni potrebbe passare da un’idea che, almeno a prima vista, sembra un ritorno al passato. Il gruppo ha infatti depositato un brevetto molto particolare. Cosa lo rende tale? Il progetto di riportare le balestre sotto le auto passeggeri. Si tratta di una scelta che sorprende perché questo sistema non è più utilizzato. Almeno sulle auto d’uso comune. Viene utilizzato quasi esclusivamente sui veicoli pesanti o sui modelli pensati per il lavoro. La proposta arriva dall’area francese del gruppo, quella che per tradizione ha sempre mostrato una particolare propensione alle soluzioni non convenzionali. Ricordiamo, giusto per fare qualche esempio, le sospensioni idropneumatiche della Citroen DS o le molle in gomma della 2CV.

Il brevetto di Stellantis

Le balestre sono molle piatte in acciaio curvato, sovrapposte a formare un pacchetto che sostiene l’assale. Sono economiche da produrre, semplici da mantenere e robustissime. Per questo si trovano ancora sui semirimorchi e persino sui treni. Il problema è sempre stato il comfort. Le balestre tradizionali offrono poca escursione, rendono il comportamento della vettura rigido e trasmettono le irregolarità del fondo stradale direttamente all’abitacolo. È questo il motivo per cui sono sparite dalle auto nel corso dei decenni.

Stellantis sostiene di aver trovato una soluzione. Il brevetto descrive un nuovo metodo di ancoraggio della molla al telaio, basato su uno slot a forma di T. Il perno che collega la balestra al punto di attacco non è fisso ma può scorrere verso l’alto nello slot, e in quella posizione può muoversi anche in avanti o all’indietro. Il movimento è governato da una seconda lamina sottile all’interno dello slot stesso. Quando il carico sulla sospensione supera una certa soglia, il perno sale e la balestra principale guadagna escursione. Secondo il brevetto, il sistema garantisce circa 2,5 centimetri di corsa aggiuntiva rispetto a una configurazione tradizionale.

Il sistema descritto è a montaggio longitudinale. Non ha nulla a che fare con le molle trasversali che si trovano sul retro della Corvette, nelle generazioni precedenti alla C8, o sul posteriore della Volvo XC90. La configurazione longitudinale non richiede bracci di controllo superiori e inferiori per mantenere l’allineamento delle ruote, il che semplifica l’architettura complessiva della sospensione e ne riduce i costi di realizzazione.

Ovviamente l’aver depositato un brevetto non significa che quel progetto vedrà necessariamente la produzione. Ma è interessante vedere come Stellantis immagina il futuro delle auto e se questa soluzione troverà spazio su un modello di serie o rimarrà una sperimentazione tecnica interna al gruppo.