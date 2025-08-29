BMW Motorrad lancia il nuovo pacchetto The Tracker per la R 12 nineT. Ecco i dettagli

BMW Motorrad lancia The Tracker, un pacchetto di accessori pensato per la BMW R 12 nineT che porta il linguaggio stilistico delle competizioni flat track tipico del marchio tedesco direttamente alla strada.

Ispirato ad una delle discipline motoristiche più spettacolari al mondo – celebre per le derapate ad alta velocità e i drifting su ovali in terra battuta – questo kit celebra uno stile unico e inconfondibile.

Il tracker trasforma la BMW R 12 nineT in una moto dal carattere deciso e possente: la coda corta e sportiva, il cupolino anteriore dal design esclusivo e le grintose tabelle portanumero ne definiscono l’estetica, richiamando modelli che hanno saputo affermarsi come vere icone di stile, ben oltre i confini della pista.



Le moto flat trackproporzioni compatte, linee pulite e dettagli audaci contribuiscono a creare una presenza da subito riconoscibile. Tra le caratteristiche principali figurano unae una– catturando l’attenzione sia degli appassionati del motorsport che della scena globale delle customizzazioni.

BMW Motorrad cattura questo spirito con il pacchetto di accessori The Tracker per la BMW R 12 nineT. Ogni elemento è stato progettato al fine di far passare il carattere purista della pista direttamente su strada.



Sezione posteriore corta Tracker Blackstorm Metallic con supporto targa (in nero o argento) e indicatori multifunzionali

Cupolino anteriore Tracker Blackstorm Metallic

Tabella portanumero Blackstorm Metallic

Set di adesivi Tracker per tabelle portanumero e maschera faro

Copriruota anteriore 17" Blackstorm Metallic

Il risultato è una moto che trasmette energia e movimento anche da ferma: fanno della R 12 nineT una vera dichiarazione di stile. Il pacchetto accessori The Tracker per BMW R 12 nineT comprende:

Tutti i componenti sono disponibili anche singolarmente e possono essere combinati con altri accessori Originali BMW Motorrad, offrendo la massima libertà di personalizzazione.



E' importante sottolineare che gli pneumatici e il numero di gara 35 mostrati in foto. La tabella portanumero offre spazio per una personalizzazione individuale: Il pacchetto accessori The Tracker può essere installato sulla BMW R 12 nineT. BMW Motorrad suggerisce alla clientela di svolgere il montaggio di questo pacchetto preferibilmente presso un partner BMW Motorrad. Questo pacchetto conferisce alla BMW R 12 nineT un carattere distintivo, creando un look urbano da tracker senza compromessi, ispirato al solido carattere degli storici flat tracker. Grazie ad elementi di grande impatto come il cupolino anteriore e la coda corta. Il pacchetto è omologato insieme al veicolo e non richiede ulteriori registrazioni.