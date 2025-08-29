Cerca

BMW Motorrad lancia il nuovo pacchetto The Tracker per la R 12 nineT. Ecco i dettagli

BMW Motorrad lancia il pacchetto The Tracker per portare in un contesto stradale l'anima offroad e di drifting del marchio

Gabriele Lupo
Pubblicato il 29 ago 2025

BMW Motorrad lancia The Tracker, un pacchetto di accessori pensato per la BMW R 12 nineT che porta il linguaggio stilistico delle competizioni flat track tipico del marchio tedesco direttamente alla strada. 

Ispirato ad una delle discipline motoristiche più spettacolari al mondo – celebre per le derapate ad alta velocità e i drifting su ovali in terra battuta – questo kit celebra uno stile unico e inconfondibile.

Il tracker trasforma la BMW R 12 nineT in una moto dal carattere deciso e possente: la coda corta e sportiva, il cupolino anteriore dal design esclusivo e le grintose tabelle portanumero ne definiscono l’estetica, richiamando modelli che hanno saputo affermarsi come vere icone di stile, ben oltre i confini della pista.

Le moto flat track incarnano il puro dinamismo: proporzioni compatte, linee pulite e dettagli audaci contribuiscono a creare una presenza da subito riconoscibile. Tra le caratteristiche principali figurano una coda corta, le prominenti tabelle portanumero e una silhouette ridotta all’essenziale del racing – catturando l’attenzione sia degli appassionati del motorsport che della scena globale delle customizzazioni.

BMW Motorrad cattura questo spirito con il pacchetto di accessori The Tracker per la BMW R 12 nineT. Ogni elemento è stato progettato al fine di far passare il carattere purista della pista direttamente su strada. 

Il risultato è una moto che trasmette energia e movimento anche da ferma: linee tese e decise, dettagli autentici in stile flat track e una personalità inconfondibile fanno della R 12 nineT una vera dichiarazione di stile.
Il pacchetto accessori The Tracker per BMW R 12 nineT comprende:

  • Sezione posteriore corta Tracker Blackstorm Metallic con supporto targa (in nero o argento) e indicatori multifunzionali
  • Cupolino anteriore Tracker Blackstorm Metallic
  • Tabella portanumero Blackstorm Metallic
  • Set di adesivi Tracker per tabelle portanumero e maschera faro
  • Copriruota anteriore 17" Blackstorm Metallic

Tutti i componenti sono disponibili anche singolarmente e possono essere combinati con altri accessori Originali BMW Motorrad, offrendo la massima libertà di personalizzazione. 

E’ importante sottolineare che gli pneumatici e il numero di gara 35 mostrati in foto non vengono inclusi nel pacchetto di accessori The Tracker. La tabella portanumero offre spazio per una personalizzazione individuale: il numero di gara è scelto liberamente e applicato dal cliente. 
Il pacchetto accessori The Tracker è diventato ordinabile dal 28 agosto 2025 e può essere installato sulla BMW R 12 nineT. BMW Motorrad suggerisce alla clientela di svolgere il montaggio di questo pacchetto presso un’officina professionale, preferibilmente presso un partner BMW Motorrad.
Questo pacchetto conferisce alla BMW R 12 nineT un  carattere distintivo, creando un look urbano da tracler senza compromessi, ispirato al solido carattere degli storici flat tracker. Grazie ad elementi di grande impatto come il cupolino anteriore e la coda corta, viene espressa la sua vera personalità. 
Il pacchetto è omologato insieme al veicolo e non richiede ulteriori registrazioni.

  • Fonte:
