BMW presenta il nuovo M Performance Track Kit per M2 e M2 CS

BMW M ha presentato il nuovo M Performance Track Kit per la M2 e la M2 CS e un sistema di scarico specifico solo per quest’ultima, ordinabili a partire da luglio 2026. Si tratta di componenti che derivano direttamente dal mondo delle competizioni, ma sono anche omologati per la strada. Il prezzo del kit in Germania è di 23.500 euro tasse escluse.

Aerodinamica da gara

Il kit per la M2 comprende un pacchetto aerodinamico avanzato, sviluppato in galleria del vento, costituito da:

Splitter anteriore regolabile manualmente: integrato nel diffusore, contribuisce ad aumentare la deportanza.

regolabile manualmente: integrato nel diffusore, contribuisce ad aumentare la deportanza. Nuovo alettone posteriore : derivato dalle M4 GT3 e GT4, prevede il montaggio “a collo di cigno” e una modalità ‘Race’ che può muoversi di 50 millimetri per aumentare l’efficacia aerodinamica, ma rimanere conforme delle normative stradali (in Germania) grazie nella modalità ‘Street’.

: derivato dalle M4 GT3 e GT4, prevede il e una modalità ‘Race’ che può muoversi di 50 millimetri per aumentare l’efficacia aerodinamica, ma rimanere conforme delle normative stradali (in Germania) grazie nella modalità ‘Street’. Inediti diffusori per i passaruota: migliorano la stabilità in curva.

per i passaruota: migliorano la stabilità in curva. Presa d’aria dedicata per il radiatore dell’olio motore.

Assetto racing omologato per la strada

Dal punto di vista meccanico, l’M Performance Track Kit comprende un assetto a ghiera regolabile a 4 vie dotato di cuscinetti regolabili, che consente di abbassare il baricentro fino a 20 millimetri. La messa a punto è stata fatta dal tecnico e pilota Jörg Weidinger e il kit è ottimizzato in particolare per l’utilizzo di pneumatici ultra-track.

Scarico M Performance, ma solo per la M2 CS

Parallelamente alla presentazione del Track Kit, Bmw ha introdotto, solo per la M2 CS da 530 CV, un sistema di scarico M Performance che consente di ottimizzare il flusso dei gas e di ridurre il peso di circa 8 kg rispetto alla versione standard. Il sistema utilizza terminali in carbonio e titanio e prevede diversi setup per esaltare il sound del motore a 6 cilindri in linea.