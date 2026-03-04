BMW presenta il nuovo M Performance Track Kit per M2 e M2 CS
Il nuovo M Performance Track Kit per Bmw M2 e M2 CS introduce le sospensioni da gara omologate per l'uso stradale e l’aerodinamica attiva.
BMW M ha presentato il nuovo M Performance Track Kit per la M2 e la M2 CS e un sistema di scarico specifico solo per quest’ultima, ordinabili a partire da luglio 2026. Si tratta di componenti che derivano direttamente dal mondo delle competizioni, ma sono anche omologati per la strada. Il prezzo del kit in Germania è di 23.500 euro tasse escluse.
Aerodinamica da gara
Il kit per la M2 comprende un pacchetto aerodinamico avanzato, sviluppato in galleria del vento, costituito da:
- Splitter anteriore regolabile manualmente: integrato nel diffusore, contribuisce ad aumentare la deportanza.
- Nuovo alettone posteriore: derivato dalle M4 GT3 e GT4, prevede il montaggio “a collo di cigno” e una modalità ‘Race’ che può muoversi di 50 millimetri per aumentare l’efficacia aerodinamica, ma rimanere conforme delle normative stradali (in Germania) grazie nella modalità ‘Street’.
- Inediti diffusori per i passaruota: migliorano la stabilità in curva.
- Presa d’aria dedicata per il radiatore dell’olio motore.
Assetto racing omologato per la strada
Dal punto di vista meccanico, l’M Performance Track Kit comprende un assetto a ghiera regolabile a 4 vie dotato di cuscinetti regolabili, che consente di abbassare il baricentro fino a 20 millimetri. La messa a punto è stata fatta dal tecnico e pilota Jörg Weidinger e il kit è ottimizzato in particolare per l’utilizzo di pneumatici ultra-track.
Scarico M Performance, ma solo per la M2 CS
Parallelamente alla presentazione del Track Kit, Bmw ha introdotto, solo per la M2 CS da 530 CV, un sistema di scarico M Performance che consente di ottimizzare il flusso dei gas e di ridurre il peso di circa 8 kg rispetto alla versione standard. Il sistema utilizza terminali in carbonio e titanio e prevede diversi setup per esaltare il sound del motore a 6 cilindri in linea.