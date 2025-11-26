Cerca

Batteria stenta all’avvio? Ecco l’offerta per non rischiare di rimanere a piedi

Meglio intervenire per tempo per evitare spiacevoli imprevisti.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 26 nov 2025

Con l’arrivo del freddo (ma anche dopo un lungo periodo di inutilizzo), può capitare che la batteria dell’auto dia segnali di cedimento. Avviamenti più lenti del solito, luci che si affievoliscono all’accensione e dispositivi elettronici che funzionano a intermittenza sono i primi campanelli d’allarme. In questi casi, meglio non aspettare che l’auto resti ferma nel momento meno opportuno. Grazie all’offerta di oggi, su eBay è possibile acquistare con il 34% di sconto la batteria Bosch S4 da 60Ah.

Batteria Bosch da 60Ah a meno di 90€

Cambiare la batteria prima che sia troppo tardi

Soprattutto se non la si cambia da tanto tempo, la batteria d’avviamento è uno dei componenti che maggiormente può risentire del freddo di stagione. Per evitare inconvenienti e di ritrovarsi con l’auto che non parte è preferibile intervenire preventivamente e sostituire la batteria.

Batteria Avviamento Bosch 0092S40050 S4 per Alfa Romeo Audi Austin Auwärter Awd

Batteria Avviamento Bosch 0092S40050 S4 per Alfa Romeo Audi Austin Auwärter Awd

88,50134,85€-34%
Uno dei punti di forza della Bosch S4 da 60Ah è l’ampia compatibilità con molti modelli di automobili. Dalle compatte cittadine ai modelli di media cilindrata, passando per berline, monovolume e persino piccoli SUV, questa batteria viene utilizzata su Alfa Romeo 147, Audi A3, BMW Serie 1 e Serie 3, Fiat Grande Punto e Doblò, Ford Focus, Honda Civic, Opel Astra, Renault Clio, Volkswagen Golf, ma anche Peugeot 208, Toyota Yaris, Dacia Duster e molte altre.

La compatibilità con molti modelli di auto, la tenuta alle basse temperature e l’elevata resistenza ai cicli di carica-scarica la rendono ideale anche per veicoli con molti dispositivi elettronici. Una sola batteria, insomma, per rispondere in modo efficace alle esigenze di tantissimi automobilisti.

Batteria Bosch da 60Ah a meno di 90€

Chi è in cerca di una batteria di qualità, resistente e adatta anche alle auto con elevato assorbimento elettronico, può approfittare dell’offerta di oggi per evitare imprevisti e affrontare i prossimi mesi in tutta tranquillità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
