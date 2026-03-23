Basic OBD Pro: la codifica professionale tramite smartphone che sblocca funzioni del veicolo

Il settore dell’aftermarket automobilistico sta attraversando una trasformazione radicale, tra elettrificazione dei veicoli, evoluzione tecnologica e dinamiche di mercato sempre più competitive. In questo scenario, le autofficine indipendenti spesso si trovano davanti a un bivio: investire ingenti capitali nell’acquisto di attrezzature diagnostiche e nella formazione di personale altamente specializzato oppure semplicemente rinunciare a una parte delle opportunità offerte dal mercato.

Oggi però c’è una terza strada: utilizzare una tecnologia innovativa che con un investimento ridotto consente di accedere a una fetta di mercato estremamente redditizia. La tecnologia di cui parliamo è proposta da Basic Engineering, azienda attiva nel settore tecnologico automobilistico con sede europea e hub logistico in Polonia. Si tratta in particolare del dispositivo di diagnostica

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, grazie al quale l’officina può offrire un servizio aggiuntivo alla propria clientela, realizzando un profitto extra a fronte di un investimento modesto.

Il mercato delle funzioni “nascoste”

Gli automobilisti spesso non sanno che le auto che guidano quotidianamente vengono limitate dal produttore a livello software per ragioni di segmentazione di mercato (ad esempio per differenziare modelli o allestimenti più economici da quelli più costosi) o per configurazioni legate alla regione o al mercato in cui il veicolo è stato immatricolato. Il tutto con un hardware, installato sul veicolo, che è già predisposto per funzionalità non effettivamente accessibili all’automobilista.

Proprio da questo aspetto nasce la nuova opportunità di business per le autofficine, che possono proporre di attivare queste funzioni ai propri clienti, aumentando così il fatturato medio senza ingenti investimenti e con un’operazione semplice e intuitiva, che non richiede tecnici specializzati e che non è considerata una modifica aftermarket.

Cos’è Basic OBD Pro

Basic OBD Pro è il dispositivo plug-and-play che permette di sbloccare funzionalità già preinstallate ma non disponibili sul veicolo al momento dell’acquisto. Ecco solo alcune delle funzioni attivabili:

una diversa configurazione del sistema infotainment;

l’attivazione di Apple CarPlay o Android Auto;

la regolazione dei sistemi di assistenza alla guida;

la registrazione della batteria;

la gestione dell’illuminazione (ad esempio la funzione di spegnimento ritardato dei fari dopo la chiusura del veicolo);

la gestione degli alzacristalli elettrici (come l’alzata automatica dei cristalli alla chiusura del veicolo).

L’attivazione/gestione delle telecamere di parcheggio.

Il dispositivo copre oltre 36 categorie di funzioni per un totale di oltre 500 funzionalità sbloccabili e supporta oltre 30 marchi e ben 150 modelli di auto. Tra i brand di auto ci sono tutti i più importanti e conosciuti come BMW, Mercedes, il Gruppo Volkswagen, Ford, Toyota, Jeep e molti altri. Inoltre, vengono continuamente rilasciati nuovi aggiornamenti. Le officine indipendenti possono così offrire un servizio che prima era un’esclusiva dei concessionari e della rete ufficiale di ciascun costruttore.

Semplicità e velocità di utilizzo

Il vero punto di forza di Basic OBD Pro è nella sua interfaccia. A differenza degli strumenti di codifica tradizionali, che richiedono solitamente tra i 30 e i 60 minuti di lavoro manuale e competenze di programmazione, questo dispositivo consente di ottenere lo stesso risultato in circa 5 minuti e con solo con uno smartphone.

A fare la differenza è l’app BASIC Europe (disponibile per iOS e Android) che si collega via Bluetooth con il dispositivo collegato alla porta OBD del veicolo. In questo modo viene eliminata la necessità di utilizzare un computer con ingombranti cavi di collegamento e, soprattutto, la necessità di una costosa formazione specializzata per l’operatore. L’interfaccia intuitiva dell’app guida l’operatore attraverso dei flussi di lavoro preimpostati, che rendono la codifica un compito semplice e veloce.

Inoltre, la sicurezza dell’operazione è garantita da un sistema di protezione dagli errori che elimina il rischio di danni all’elettronica di bordo della vettura, garantendo che ogni operazione sia testata e completamente reversibile.

Un’opportunità con ridotto investimento

Analizzando il modello di business proposto da Basic Engineering, azienda che sostiene la filosofia secondo la quale la tecnologia debba ripagarsi da sola, si vede che il sistema è progettato per generare profitti fin dal primo utilizzo. Il Basic OBD Pro ha un prezzo promozionale di 249 euro (IVA inclusa) e comprende già 100 Basic Rings, cioè crediti che equivalgono a circa 100 euro di valore di attivazione e che non scadono. Per utilizzare il dispositivo non è necessario attivare costosi abbonamenti obbligatori. L’officina, quindi, paga solo quanto attiva una funzione sul veicolo del cliente.

Le opportunità di business per l’officina sono davvero interessanti, se si pensa che, per interventi semplici come l’attivazione di Apple CarPlay o delle telecamere per il parcheggio, i prezzi al cliente variano tra i 120 e i 200 euro. Visto il costo ridotto del dispositivo, l’investimento si ripaga già dopo il primo o il secondo intervento e i margini possono arrivare a raggiungere il 70%.

Inoltre, le aziende che acquistano con partita IVA possono beneficiare della fatturazione B2B europea e anche di sconti sui pacchetti di crediti aggiuntivi, ottimizzando così ulteriormente i costi operativi. Da non dimenticare il supporto reattivo per i partner in tutta Europa e la rapidità delle consegne grazie all’hub logistico in Polonia, che serve l’intero continente.

I prodotti di Basic Engineering sono sviluppati da un team globale di ingegneri con esperienza nel supporto di OEM e importatori in diversi mercati strategici. L’azienda sviluppa strumenti di livello professionale per officine indipendenti, concessionarie e specialisti dell’importazione, puntando su soluzioni affidabili pensate per generare ritorni economici misurabili fin da subito.