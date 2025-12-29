Cerca

A meno di 60€ è in offerta un dispositivo per portare CarPlay e Android Auto su qualsiasi auto

Una soluzione semplice per aggiornare l’infotainment dell’auto senza cambiare l’autoradio.

A meno di 60€ è in offerta un dispositivo per portare CarPlay e Android Auto su qualsiasi auto
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 29 dic 2025

L’autoradio non è più solamente lo strumento per ascoltare musica. Nelle auto più moderne, infatti, l’autoradio è il mezzo tramite il quale gestire telefonate, navigazione e tutte le applicazioni per migliorare l’esperienza di ogni viaggio. La possibilità di accedere a tutte queste opportunità non è riservata solamente a chi ha un’auto nuova o lo spazio per installare un’autoradio con schermo touch. La soluzione, infatti, arriva da un dispositivo portatile con schermo touch da 7”, grazie al quale per portare CarPlay e Android Auto anche su veicoli privi di sistemi infotainment evoluti.

Il dispositivo si installa direttamente sul cruscotto tramite una staffa autoadesiva e non richiede modifiche all’impianto originale dell’auto. Una volta alimentato e collegato allo smartphone, consente di accedere alle principali funzioni del telefono in modo semplice, veloce e sicuro con una leggibilità maggiore e migliore rispetto allo schermo di uno smartphone montato su supporto. Questo dispositivo è ora in offerta su eBay a meno di 60€.

Acquista l’autoradio portatile touch a meno di 60€

Connettività e integrazione con lo smartphone

Dal punto di vista tecnico, il punto di forza di questo dispositivo è il supporto a CarPlay e Android Auto, che permette la connessione allo smartphone senza l’uso di cavi. L’interfaccia permette un accesso immediato e intuitivo a navigazione, musica, chiamate e assistenti vocali. Il controllo vocale consente di avviare una destinazione o rispondere a una chiamata senza togliere le mani dal volante, mentre la navigazione sfrutta le mappe e gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale forniti dallo smartphone.

Autoradio Portatile Carplay Display per Auto, Schermo 7 Pollici IPS Touchscreen

Autoradio Portatile Carplay Display per Auto, Schermo 7 Pollici IPS Touchscreen

59,99
Vedi l’offerta

Per l’audio, il sistema offre più opzioni. È possibile trasmettere il suono tramite Bluetooth, utilizzare un trasmettitore FM impostando una frequenza libera sull’autoradio di serie oppure collegarsi tramite ingresso AUX.

Acquista l’autoradio portatile touch a meno di 60€

Trattandosi di un dispositivo portatile si ha anche la possibilità di rimuovere facilmente il display quando l’auto è parcheggiata, riducendo così il rischio di furti senza rinunciare alla comodità di una soluzione di questo tipo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
Un semplice accessorio in offerta per ridurre il rischio di danni accidentali quando apri lo sportello
Offerte e Promozioni
Migliora il comfort durante la guida con questi dispositivi a prezzo scontato
Offerte e Promozioni
Due accessori in offerta per tenere in ordine l’auto e migliorare la guida
Offerte e Promozioni
1
Personalizza la tua auto con questo sistema di illuminazione sottoscocca multicolore
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.