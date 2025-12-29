A meno di 60€ è in offerta un dispositivo per portare CarPlay e Android Auto su qualsiasi auto

L’autoradio non è più solamente lo strumento per ascoltare musica. Nelle auto più moderne, infatti, l’autoradio è il mezzo tramite il quale gestire telefonate, navigazione e tutte le applicazioni per migliorare l’esperienza di ogni viaggio. La possibilità di accedere a tutte queste opportunità non è riservata solamente a chi ha un’auto nuova o lo spazio per installare un’autoradio con schermo touch. La soluzione, infatti, arriva da un dispositivo portatile con schermo touch da 7”, grazie al quale per portare CarPlay e Android Auto anche su veicoli privi di sistemi infotainment evoluti.

Il dispositivo si installa direttamente sul cruscotto tramite una staffa autoadesiva e non richiede modifiche all’impianto originale dell’auto. Una volta alimentato e collegato allo smartphone, consente di accedere alle principali funzioni del telefono in modo semplice, veloce e sicuro con una leggibilità maggiore e migliore rispetto allo schermo di uno smartphone montato su supporto. Questo dispositivo è ora in offerta su eBay a meno di 60€.

Connettività e integrazione con lo smartphone

Dal punto di vista tecnico, il punto di forza di questo dispositivo è il supporto a CarPlay e Android Auto, che permette la connessione allo smartphone senza l’uso di cavi. L’interfaccia permette un accesso immediato e intuitivo a navigazione, musica, chiamate e assistenti vocali. Il controllo vocale consente di avviare una destinazione o rispondere a una chiamata senza togliere le mani dal volante, mentre la navigazione sfrutta le mappe e gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale forniti dallo smartphone.

Per l’audio, il sistema offre più opzioni. È possibile trasmettere il suono tramite Bluetooth, utilizzare un trasmettitore FM impostando una frequenza libera sull’autoradio di serie oppure collegarsi tramite ingresso AUX.

Trattandosi di un dispositivo portatile si ha anche la possibilità di rimuovere facilmente il display quando l’auto è parcheggiata, riducendo così il rischio di furti senza rinunciare alla comodità di una soluzione di questo tipo.