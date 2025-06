Piano auto UE: incentivi per le elettriche ma nulla sulle multe. Si teme il flop

Il 5 marzo la Commissione Europea presenterà il nuovo Piano d'Azione per il mondo dell'automotive frutto del Dialogo Strategico avviato con l'industria del settore. Sul piatto ci sono molte richieste e visto il momento di difficoltà che sta attraversando questo settore, la nuova strategia sarà molto importante per sostenerlo. Cosa sarà deciso? Bozze del piano stanno già circolando e anche La Repubblica e non solo, è riuscita a metterci le mani. Ci sono novità interessanti ma pare che per il momento non ci sia alcun riferimento ad uno dei temi più spinosi e cioè quello sulle multe in caso si sforamento dei nuovi limiti sulle emissioni entrati in vigore nel 2025. Per questo, si teme già il flop tanto che Anfia lancia l'allarme evidenziando l'assenza delle misure ritenute essenziali per il settore e degli interventi necessari di cui si discute da tempo.

Le bozze circolate sono ancora "preliminari", va detto, ma pare che stiano già suscitando diversi dubbi.

LA BOZZA DEL PIANO AUTO

Secondo quanto trapelato, la Commissione riconosce i rischi affrontati dall'industria europea nella mobilità elettrica e gli elevati costi della componentistica, batterie in primis.

L'UE deve riconquistare una posizione di leadership nella transizione verso i veicoli connessi e autonomi basati su software e intelligenza artificiale e per questo motivo andrà a creare una "European Connected and Autonomous Vehicle Alliance" che andrà a riunire stakeholder europei del settore automobilistico per dare il via allo sviluppo di elementi di architettura comuni, elementi costitutivi hardware e software europei condivisi e la loro standardizzazione.

C'è poi il tema molto discusso dei nuovi incentivi. Per il momento emerge solamente che la Commissione collaborerà con i Paesi dell'UE per valutare il modo migliore per incentivare l'acquisto di veicoli elettrici e le relative opzioni per trovare i finanziamenti (dei bonus). Pare una strada differente dagli incentivi europei di cui si era parlato in passato. Vedremo…

Sul tema molto dibattuto, emerge che la Commissione intenda. Si parla di riduzione dei tempi di attesa per le connessioni alla rete dei punti di ricarica e sul loro trattamento prioritario. Inoltre, ci sarebbe l'idea di lanciare l'iniziativa chiamata "" con cui andare ad accelerare l'implementazione di hub di ricarica per veicoli pesanti lungo i principali corridoi logistici nella TEN-T.

Per quanto riguarda le batterie per le auto elettriche, sarà lanciato il pacchetto "Battery Booster". Cosa dovrebbe prevedere? Si punta a costruire una forte industria europea nelle celle e nei componenti delle batterie. Per farlo, si starebbe valutando il supporto alle aziende che producono accumulatori in Unione Europea, con dei precisi requisiti di contenuto europeo.

Tra le altre cose, ci sarebbe la volontà di istituire un Osservatorio Europeo per una transizione equa per sviluppare e raccogliere dati pertinenti, tra cui la proiezione delle tendenze occupazionali a livello settoriale e regionale. Obiettivo quello di identificare eventuali criticità su cui intervenire. Questi, sinteticamente, sono alcuni dei principali punti toccati dalla bozza del Piano d'Azione UE per l'auto.

E LE MULTE SULLE EMISSIONI?

Per il momento ancora non c'è alcun riferimento a questo problema. Una decisone forse non è ancora stata presa ed è possibile che si attenda fino all'ultimo per trovare una posizione che possa andare bene a tutti. Quello che, però, ad oggi è certo, è che questa bozza sta facendo molto discutere e non in senso positivo.

LE REAZIONI

Anfia è intervenuta in maniera molto critica sui contenuti della bozza, ribadendo che bisogna avere il coraggio di adottare un piano strategico forte, che ridisegni il percorso della transizione da qui al 2035 e oltre.

Con grande rammarico e stupore riscontriamo l’assenza, nel documento preliminare circolato della Commissione, delle misure ritenute essenziali per il nostro settore e degli interventi urgenti e necessari di cui da mesi discutiamo con la Commissione europea.

In particolare, non sarebbero presenti: