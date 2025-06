Mercato batterie auto elettriche: CATL al 37,7%, BYD al 15,4% e LG al 13%

CATL continua ad essere sempre il leader indiscusso del mercato delle batterie per le auto elettriche (EV, PHEV, HEV). Secondo l'ultimo rapporto di SNE Research che ha scattato una fotografia dell'andamento di questo settore, nel periodo gennaio-aprile 2024, CATL può contare su di una quota del 37,7% leggermente in calo rispetto a quella dei primi 3 mesi dell'anno (37,9%).

Entrando più nel dettaglio, da gennaio ad aprile 2024 c'è stata una richiesta complessiva di batterie pari a 216,2 GWh, in aumento del 21,8% rispetto ai 177,6 GWh nello stesso periodo dell’anno scorso.

BYD AL SECONDO POSTO E LG ENERGY SOLUTION AL TERZO

CATL è largamente al primo posto con 81,4 GWh e una crescita su base annua del 30%. Nel mercato interno cinese, considerato il più grande mercato di veicoli elettrici al mondo, CATL è stato l'unico produttore di batterie a detenere una quota di mercato superiore al 30%, fornendo le sue batterie ai principali marchi cinesi come ZEEKR, AITO e Ideal, nonché ai veicoli delle principali marche globali.

Al secondo posto troviamo BYD con 33,2 GWh e una crescita su base annua del 18,3%. La quota di mercato nei primi 4 mesi del 2024 è pari al 15,4%. Terzo gradino del podio per LG Energy Solution con 28 GWh e una crescita del 7,8%, pari ad un market share del 13%. Il risultato dell'azienda coreana è stato possibile grazie ai buoni risultati di vendita di modelli come Tesla Model 3/Y, Ford Mustang Mach-E e Hyundai IONIQ 6.

Quarta posizione per Samsung SDI che mostra una crescita del 32,9% (10,9 GWh e quota di mercato pari al 5,1%) grazie alle vendite di BMW i4/5/X, Audi Q8 e-Tron e PHEV in Europa e di Rivian R1T/R1S in Nord America. A seguire troviamo SK On e poi Panasonic con un calo del 29,5% dovuto al calo delle vendite della Tesla Model 3. Ecco la classifica dei primi 4 mesi del 2024.

CATL : 81,4 GWh – 37,7% di market share

: 81,4 GWh – 37,7% di market share BYD : 33,2 GWh – 15,4% di market share

: 33,2 GWh – 15,4% di market share LG Energy Solution : 28 GWh – 13% di market share

: 28 GWh – 13% di market share Samsung SDI : 10,9 GWh – 5,1% di market share

: 10,9 GWh – 5,1% di market share SK On : 10,3 GWh – 4,8% di market share

: 10,3 GWh – 4,8% di market share Panasonic : 10,2 GWh – 4,7% di market share

: 10,2 GWh – 4,7% di market share CALB : 9,1 GWh – 4,2% di market share

: 9,1 GWh – 4,2% di market share GOTION : 4,8 GWh – 2,2% di market share

: 4,8 GWh – 2,2% di market share EVE : 4,7 GWh – 2,2% di market share

: 4,7 GWh – 2,2% di market share Sunwoda : 4,4 GWh – 2% di market share

: 4,4 GWh – 2% di market share "Altri": 18.7 GWh – 8,7% di market share

Continua ovviamente il dominio delle aziende asiatiche in questo mercato. L'Europa vorrebbe provare a ridurre la dipendenza dai fornitori cinesi ma appare evidente che il lavoro da fare è davvero tanto.