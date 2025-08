Polestar 4, il nuovo SUV Coupé elettrico debutta sul mercato italiano

Polestar 4 arriva sul mercato italiano. Il nuovo SUV Coupé della casa automobilistica ha debuttato presso il Polestar Space di Milano dove gli interessati potranno recarsi per scoprire da vicino i segreti di questo modello. Inoltre, potranno ricevere una consulenza personalizzata da parte del personale Polestar. Dalla metà del mese di maggio, il nuovo modello si potrà toccare con mano anche presso il Polestar Space di Roma. Le prime consegne ai clienti italiani sono previste per agosto.

DUE LE VERSIONI DISPONIBILI

Ricordiamo che Polestar 44.840 mm lunghezza x 2.139 mm larghezza x 1.534 mm altezza, con un passo di 2.999 mm e poggia sulla. Il SUV Coupé elettrico è proposto in due versioni: la prima con un singolo motore e la trazione posteriore e la seconda con doppio propulsore e la trazione integrale.

Più nel dettaglio, abbiamo la Long range Single motor con 200 kW (272 CV) e 343 Nm. C'è poi la Long range Dual motor che dispone di 400 kW (544 CV) e 686 Nm. In entrambi i casi è presente una batteria con una capacità di 100 kWh che permette un'autonomia, rispettivamente, di 610 e 580 km secondo il ciclo WLTP.

Long range Single motor (consegna inclusa): 66.900 euro

Long range Dual motor (consegna inclusa): 73.900 euro

Parlando della ricarica, è possibile fare un pieno di energia in corrente continua da una colonnina HPC fino ad una potenza massima di 200 kW. In corrente alternata, invece, fino a 22 kW.