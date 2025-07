Porsche 911 Club Coupe: un gioiello per celebrare i 70 anni del Porsche Club of America

Settant’anni di passione, amicizia e motori. Il Porsche Club of America (PCA), la più grande comunità al mondo dedicata ai fan del marchio di Stoccarda, spegne le sue prime 70 candeline. E Porsche ha deciso di festeggiare alla grande, con una 911 Club Coupe in edizione limitata che più esclusiva non si può. Solo 70 esemplari verranno costruiti, destinati ai mercati di Stati Uniti e Canada. Ma attenzione. Il primo finirà nel museo Porsche, il secondo sarà estratto tra i soci del Club, e solo i restanti 68 saranno messi in vendita.

Una 911 Carrera T… con molto di più

La nuova Club Coupe nasce dalla base della 911 Carrera T , ma è tutt’altro che un semplice restyling., collegato rigorosamente a uncon pomello in legno di noce. La dotazione tecnica è pensata per chi vive la guida con la G maiuscola: sospensioni PASM Sport ribassate di 10 mm, differenziale autobloccante meccanico,e sterzo posteriore per far danzare l’auto tra le curve. Il, l’impianto di scarico sportivo e il volante GT completano un mix perfetto per chi vuole emozioni pure.

L’anteprima mondiale? Alla Porsche Parade 2025, l’evento itinerante che ogni anno raduna migliaia di soci PCA per una settimana di gare, raduni e mostre. “I membri del PCA non sono solo appassionati, sono il cuore pulsante del nostro marchio”, ha dichiarato Timo Resch, Presidente e CEO di Porsche Cars North America. “Era giusto creare qualcosa di speciale per onorare il loro entusiasmo.”

Vernice unica e dettagli su misura

Interni sartoriali, sportività e memoria

Il colore della carrozzeria? Un esclusivo, evoluzione metallizzata del “” usato sulla Club Coupe del 2015. La tinta è frutto di una collaborazione durata oltre un anno tra. E i dettagli non si fermano qui:da 20 e 21 pollici neri con inserti argento, loghi “” e “” in argento brillante e griglia posteriore con, omaggio ai colori del Club.Gli specchietti esterni, normalmente in Vanadium Grey, sono anch’essi verniciati in Sholarbluemetallic, per un tocco di coerenza cromatica. E sulla griglia posteriore spicca il badge celebrativo “”, discreto ma iconico.

Il tempo scorre in stile Porsche

L’abitacolo è un trionfo di personalizzazione. Appena apri la porta, ti accolgono battitacco illuminati con la scritta “” e un proiettore a. La pelle nera è arricchita da cuciture a contrasto in, riprese anche nelle cinture di sicurezza e nel marcatore a ore 12 del volante. Non manca un tocco d’artigianato: il logo “” è impresso sul bracciolo centrale, mentre la scritta “” campeggia sulla plancia.Chi desidera qualcosa in più può optare per un pacchetto opzionale con inserti in(con motivo esclusivo PCA),anche sul portafoglio porta-manuale in pelle, e una chiave in tinta carrozzeria con custodia in pelle nera,. Praticamente un accessorio da collezione.

Per i fortunati possessori, Porsche Design ha creato anche un orologio esclusivo: il. Realizzato artigianalmente in Svizzera, il segnatempo monta un movimento certificato COSC (calibro WERK 01.140) e vanta un fondello trasparente in vetro zaffiro che mostra un rotore ispirato ai cerchi RS Spyder della vettura. Il quadrante nero opaco ospita la scritta “” e il logo “Porsche Club of America”, con indici luminescenti. Due cinturini a scelta: titanio o velcro con colori e marchio PCA.Laraccoglie il testimone di una tradizione iniziata nel 2005, quando Porsche celebrò i 50 anni del PCA con una 911 Carrera S Club Coupe (997.1),. Anche in quel caso, il primo esemplare fu destinato al Museo Porsche, mentre il secondo fu sorteggiato tra i soci. La vernice? Uno spettacolare, omaggio all’Azureblue della 356 degli anni ’50.

Nel 2015, per i 60 anni del Club, arrivò la 911 Carrera GTS Club Coupe (991.1), con 60 unità prodotte, carrozzeria widebody, motore aspirato da 430 CV e spoiler “ducktail”. Ma ciò che più colpì fu la vernice Club Blau, creata appositamente per quella versione.

Prezzo? Top secret

Il, ma la produzione inizierà nell’autunno 2025 e si concluderà nella primavera 2026. Una cosa però è certa: ogni singola unità andrà a un membro del PCA, come ha sottolineato, Presidente del Porsche Club of America. “Questa macchina rappresenta tutto ciò che il PCA incarna. Siamo entusiasti all’idea di vederle partecipare ai nostri eventi per molti anni a venire.”