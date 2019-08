I lavori della Gigafactory 3 di Tesla procedono decisamente rapidi | Video

Tesla sta per terminare la costruzione di Gigafactory 3, l'ultima, per ora, fabbrica dell'azienda di Palo Alto per la produzione di massa di auto elettriche e batterie.

La prima “gigafabbrica” è stata costruita sulla Electric Avenue vicino alla città di Reno nel Nevada; iniziata nel 2014 e terminata tra il 2016 e il 2017, fornisce le batterie per le elettriche del produttori. Oggi, la gigafactory produce i motori e i gruppi batterie di Model 3, oltre ai prodotti di stoccaggio energetico Tesla, come Powerwall e Powerpack. Il progetto ha avuto un costo di circa 5 miliardi di dollari, di cui 1,6 forniti da Panasonic che ha investito nel progetto. Tesla ha dovuto acquistare dallo stato del Nevada circa 13 km quadrati di terreno in cui sono posizionati circa 1.000.000 di metri quadrati di soli capannoni per la produzione di 35 GWh di batterie.