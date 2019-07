Lombardia: scatola nera antinquinamento e incentivi auto elettriche dalla Regione

Non solo deroghe: il piano, presentato dal Presidente della Regione Attilio Fontana e dall'Assessore Regionale all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo , prevede anche un pacchetto di incentivi di 26,5 milioni di euro per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale a fronte della sostituzione di quelli più inquinanti.

Sono due le importanti iniziative lanciate dalla Regione Lombardia a favore della mobilità sostenibile. Il progetto sperimentale MoVe-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), in partenza a ottobre 2019, si rivolge ai cittadini che fanno un uso limitato dei veicoli più inquinanti (meno di 9.000 km all'anno) e consente loro di ottenere una deroga alle limitazioni previste nell'Accordo di Bacino Padano ( QUI per saperne di più ) in ragione delle emissioni relativamente contenute di tali veicoli nel limitato ambito di utilizzo.

UNA SCATOLA NERA PER LA DEROGA

Un provvedimento, quello della deroga, che nelle intenzioni dell'Amministrazione va a tutelare le fasce più deboli, ovvero tutti quei cittadini che non possono permettersi di sostituire il proprio veicolo considerato inquinante e pertanto limitato nella circolazione: un bacino composto da 1.300.000 di veicoli (passeggeri e commerciali) in tutta la Lombardia. Per usufruire della deroga, i cittadini proprietari di auto Euro 0 benzina ed Euro 0, 1, 2 e 3 Diesel potranno installare nella vettura una "scatola nera", che consentirà di monitorare le percorrenze tenendo conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato.

La scatola nera calcolerà i km reali percorsi dal veicolo (il conteggio avviene solo sui tratti percorsi all'interno del perimetro delle aree in cui è attiva la limitazione), scalandoli dalla soglia a disposizione e condividendoli online sulla piattaforma dedicata. Uno stile di guida virtuoso e l'utilizzo del veicolo in determinate zone permetterà di aumentare le soglie chilometriche consentite fino al 30%. In particolare, per ogni chilometro percorso nelle Area 1 e Area 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - verranno attribuiti chilometri aggiuntivi in caso di:

- percorrenza su strade extraurbane --> 0,2 km di ecobonus per ogni km

- percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h --> 0,2 km di ecobonus per ogni km

- stile di guida ecologico su strade urbane --> 0,1 km di ecobonus per ogni km percorso su strade urbane con uno stile di guida ecologico.

La deroga al divieto di circolazione non si applicherà quando scatteranno gli stop temporanei più restrittivi, dovuti per esempio al superamento continuativo delle soglie di legge per quanto riguarda gli agenti inquinanti. La scatola nera avrà un costo di 50 euro (30 euro per l'installazione una tantum e 20 euro per il servizio, a rinnovo annuale): l'installazione avverrà presso i centri autorizzati consultabili sul sito dedicato. La Regione specifica che, per chi sia già in possesso di una strumentazione idonea a rilevare i dati necessari per il servizio, il costo di installazione è azzerato.