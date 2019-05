FCA e Renault preparano una maxi fusione | La proposta nel dettaglio e l'ok di Renault

Il Gruppo FCA è interessato alla fusione con Renault : la notizia, riportata per la prima volta dal Financial Times alla fine di marzo , è tornata sulle prime pagine dei principali quotidiani finanziari (e non) nel corso delle ultime ore, rilanciata dal The New York Times e dal The Wall Street Journal.

LA PROPOSTA DI FCA NEL DETTAGLIO

La proposta di FCA va nella direzione di una collaborazione ad ampio raggio, che "migliorerebbe sostanzialmente l'efficienza del capitale e la velocità nello sviluppo dei prodotti". Senza dimenticare uno degli aspetti su cui più volte FCA ha fatto leva per spingere ad una fusione con altri colossi automobilistici, ovvero il "bisogno di prendere decisioni coraggiose per cogliere su larga scala le opportunità che si sono create nel settore automobilistico in campi come la connettività, l'elettrico e i veicoli a guida autonoma".

Come anticipato, l'aggregazione tra Groupe Renault e Fiat Chrysler Automobiles creerebbe uno dei principali produttori di auto al mondo (il terzo) in termini di fatturato, volumi, redditività e tecnologia a beneficio dei rispettivi azionisti e degli stakeholder delle società. La Società risultante venderebbe annualmente circa 8,7 milioni di veicoli, sarebbe un leader mondiale nelle tecnologie EV (di cui Renault può offrire un importante know-how), nella guida autonoma (alleanza di FCA con Waymo, BMW e Aptiv) nei marchi premium (con il polo Alfa Romeo e Maserati), nei SUV (Jeep, ma anche Renault), nei pickup (Dodge e Renault), nei veicoli commerciali (Fiat Professional e Renault), nelle auto accessibili (Dacia e Lada) e in quelle di grande volume (Fiat, Renault, Jeep, Ram). I due Gruppi si completerebbero anche a livello geografico: Groupe Renault ha una forte presenza in Europa, Russia, Africa e Medio Oriente, mentre FCA è posizionata in modo unico nei segmenti ad alto margine in Nord America ed è un leader di mercato in America Latina. Groupe Renault, inoltre, può vantare anche un'attività finanziaria ben consolidata e redditizia (RCI Banque).

Nessuno stabilimento verrà chiuso. Nella proposta inviata da FCA alla dirigenza di Renault, il raggiungimento di tutti questi benefici non si otterrà con la chiusura di impianti produttivi, ma con "investimenti più efficienti in termini di utilizzo del capitale in piattaforme globali dei veicoli, in architetture, in sistemi di propulsione e in tecnologie".