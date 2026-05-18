Villa d'Este: Zagato firma la Capricorn 01 "Tutto Rosso"

Chiamatelo pure esperimento artistico perché ci troviamo difronte a un capolavoro che ha sfruttato il tradizionale evento sulle rive del Lago di Como per lasciare a bocca aperta gli appassionati. Il debutto a Villa d’Este del piccolo costruttore tedesco Capricorn con l’ultimo esemplare della sua 01 Zagato è un elogio al colore rosso.

La Capricorn 01 incorpora una filosofia costruttiva e di guida che quasi non esiste più. La trazione è affidata a un V8 sovralimentato e la trasmissione a un cambio manuale che scarica la potenza direttamente sulle ruote posteriori. Finalmente ci troviamo difronte a un prodotto old school, abbandonando l’impostazione elettrificata che continua a non ammaliare i puristi.

Total red al 95%

Da ogni angolazione erge il colore rosso con inserti specifici, dettagli in fibra di carbonio, specchietti laterali e persino il singolo tergicristallo centrale rosso. L’esterno è avvolto nella tonalità monocromatica, accompagnata da cerchi rossi associati e inserti di carrozzeria. La versione speciale Capricorn 01, con pelle rossa anche sui sedili e inserti rossi sulla plancia, vanta una console centrale in carbonio rosso, pomello del cambio rosso e, naturalmente, un volante rosso. Nell’abitacolo c’è persino un rivestimento trama in fibra di carbonio rossa che avrebbe fatto impazzire Enzo Ferrari.

Spiccano i loghi Capricorn sul frontale e sul posteriore che non sono rossi. Inoltre, c’è una cornice in alluminio del cambio, con una griglia che resta al naturale, così come le fibbie delle cinture di sicurezza. Nel complesso sono davvero pochi gli elementi che sfuggono all’idea della verniciatura rossa di questa magnifica coupé. Gli appassionati avranno notato la firma stilistica di Zagato, in particolar modo nei particolari sinuosi del frontale.

Meccanica da prima della classe

Il V8 sovralimentato da 5,2 litri montato in posizione centrale di derivazione Ford è capace di sprigionare 662 kW / 900 CV e 1.000 Nm di coppia. Spicca il cambio manuale CIMA con schema a "H" rovesciata. Le performance sono da urlo: da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi per una top speed di oltre 360 km/h. La “Tutto Rosso" può dare il meglio in pista e finalizzerà la messa a punto con dei test specifici nelle prossime settimane.

I collezionisti che vorranno la Capricorn 01 dovranno considerare una cifra non inferiore a 2,95 milioni di euro. L’effetto estetico unico si paga a carissimo prezzo, ma la qualità è elevatissima. Robertino Wild, CEO di Capricorn, ha dichiarato: