Volkswagen lancia MOON POWER Italia, il pacchetto completo per la ricarica delle flotte aziendali

Mentre l’Unione Europea valuta l’obbligo di rendere completamente elettriche le flotte aziendali (e le auto a noleggio), Volkswagen Group Italia ha annunciato la nascita di MOON POWER Italia. Si tratta di un nuovo marchio interamente dedicato alle soluzioni di ricarica per le aziende. L’obiettivo è proprio quello di accompagnare la transizione energetica delle flotte aziendali (un settore che incide in maniera importante sul mercato automobilistico europeo) verso la mobilità elettrica, offrendo un servizio su misura (che include consulenza, installazione di infrastrutture, soluzioni software e assistenza post vendita) pensato per veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in.

Un ecosistema completo per la ricarica aziendale

Il progetto si rivolge al comparto B2B e propone un ecosistema completo per la. Le aziende avranno accesso a un pacchetto che comprende dispositivi di ricarica come wallbox e stazioni ad alta potenza, strumenti di gestione avanzata con. Particolarmente interessante è il supporto dell’intelligenza artificiale nella gestione intelligente dei carichi, elemento che permette di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e abbattere i costi operativi.

A guidare il progetto è Francesco Quaglieri, che coordina un team interno a Volkswagen Group Italia incaricato di analizzare le esigenze specifiche delle aziende clienti. L’offerta parte dalla valutazione del parco veicoli e si estende fino alla pianificazione e alla messa in funzione dell’infrastruttura, coprendo ogni fase operativa. L’intento è semplificare la quotidianità delle aziende che puntano sulla mobilità sostenibile, fornendo loro un partner unico e affidabile.

Il nuovo marchio italiano nasce dall’esperienza consolidata di MOON POWER GmbH, società controllata da Porsche Holding Salzburg e già attiva in 25 mercati europei. L’azienda ha installato più di 5.000 punti di ricarica in Europa e nel 2024 ha raggiunto un fatturato di circa 67 milioni di euro.

Secondo Christoph Aringer, amministratore delegato di Volkswagen Group Italia, guidare la transizione non significa soltanto ampliare la gamma dei veicoli elettrici, ma proporre soluzioni intelligenti e complete capaci di valorizzare ogni aspetto dell’e-mobility. Anche Markus Tatzer, CEO di MOON POWER, ha espresso soddisfazione per il debutto italiano. Ha definito il lancio come l’inizio di un nuovo capitolo che unisce tecnologia, personalizzazione e supporto costante, con l’obiettivo di semplificare la transizione elettrica delle aziende e favorire una mobilità più intelligente e sostenibile.