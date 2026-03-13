Cerca

Traslochi e consegne in totale libertà con Van Km Libero di Locauto

Consente di noleggiare un van con chilometraggio illimitato allo stesso prezzo della tariffa base da 100 km al giorno.

Federico Pisanu
Pubblicato il 13 mar 2026

Le persone che hanno pianificato un trasloco o le aziende che hanno bisogno di effettuare delle consegne possono prendere in considerazione l’offerta Van Km Libero della compagnia di autonoleggio italiana Locauto, grazie alla quale è possibile prenotare un furgone con chilometraggio illimitato allo stesso prezzo della tariffa base da 100 km al giorno.

Van Km Libero può essere sfruttata sia per traslochi che per consegne, ma anche sgomberi o spostamenti di materiali, sempre in totale libertà. Nella pagina dedicata all’offerta viene specificato che la durata massima del noleggio è pari a sette giorni: per sfruttarla è sufficiente selezionare al momento della prenotazione la voce “KM illimitati (costo 0 €); il sistema applicherà in automatico la tariffa prima di completare il pagamento.

Locauto propone un’ampia flotta di furgoni, da quello più piccolo a quello più capiente, oltre che quelli refrigerati, per venire incontro alle esigenze di tutti. La promozione è valida per le prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2026, con ritiro del furgone entro il 31 dicembre sempre di quest’anno.

Nell’eventualità il noleggio superi la durata di sette giorni, l’opzione KM illimitati decade in automatico, di conseguenza eventuali chilometri extra verranno conteggiati al prezzo previsto dalla tariffa standard.

Infine, Locauto sottolinea che la promozione non è valida per gli utenti iscritti al programma fedeltà MyLocauto Friends.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
