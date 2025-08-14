Shelby Super Snake-R: 800 CV di potenza e assetto da pista

Che Shelby American avesse in programma qualcosa di veramente speciale non era una novità, e infatti ha rispettato le aspettative con la nuova Shelby Super Snake-R.

Questo bolide si basa sulla Ford Mustang Dark Horse ed è stato presentato alla Monterey Car Week, promettendo di essere molto più di un mostro da rettilineo, considerato che l’azienda la definisce l’auto con la miglior tenuta di strada che abbiano mai costruito.

DESIGN E INTERNI

Dal punto di vista estetico, tutti i modelli Shelby Super Snake-R sono dotati diinclusi parafanghi anteriori, ampie prese d’aria sul cofano, splitter anteriore, diffusore posteriore e l’enorme spolier fisso posteriore, tutti in fibra di carbonio.

I passaruota allargati consentono di alloggiare cerchi in magnesio forgiato da 20 pollici realizzati su misura per il modello. Si tratta di componenti che consentono un alleggerimento di 4 kg per ruota e consentono il montaggio di grandi pneumatici, inclusi quelli con larghezza di 335 mm al posteriore.



La vettura potrà essere ordinata dai clienti nelle colorazioni Grabber Blue Metallic, Race Red, Oxford White, Shadow Black o Carbonized Gray Metallic.

Anche internamente la vettura è stata ampiamente modificata. I sedili sono stati rivestiti in pelle marchiata Shelby con contrasti in Alcantara; in più, i modelli con cambio manuale ricevono un pomello del cambio in metallo billet personalizzato. Sul cruscotto è stata inoltre montata una targhetta riferita alla numerazione in serie, affiancata da tappetini dedicati, luci sottoporta e battitacco.

TECNICA E MOTORE

PREZZO

La nuova Super Snake R, partendo dalla solida base della Super Snake, mantiene il, al quale aggiunge unper portare la potenza da 500 CV a oltre. Gli appassionati saranno poi contenti di sapere che la vettura potrà essere scelta, sia conIndipendentemente dal tipo di trasmissione scelto, la potenza viene trasmessaPer domare la grande potenza, Shelby ha equipaggiato la Super Snake-R cone ha rimpiazzato le boccole in gomma con cuscinetti sferici in metallo, incrementando così la. Una barra di rinforzo posteriore collega ora le torri degli ammortizzatori, mentre l’impianto frenante ha ricevuto unSecondo Shelby American, la Super Snake-Rin più rispetto alla Dark Horse di serie. Tuttavia, grazie alla potenza nettamente superiore, le prestazioni promettono di essere ben più esplosive.

Il prezzo della nuova Shelby Super Snake-R, compreso il costo della Mustang Dark Horse di base. Si tratta di cifre imponenti, considerando che supera il prezzo didi Chevrolet, l’auto di produzione americana più veloce del Nurburgring, che costaOgni Super Snake-R include una garanzia di 3 anni o 36.000 miglia e mantiene la copertura originale del gruppo propulsore Ford.