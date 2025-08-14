Shelby Super Snake-R: 800 CV di potenza e assetto da pista
Shelby American ha presentato alla Monterey Car Week la nuova Super Snake-R. La migliore mai prodotta dal marchio
Che Shelby American avesse in programma qualcosa di veramente speciale non era una novità, e infatti ha rispettato le aspettative con la nuova Shelby Super Snake-R.
Questo bolide si basa sulla Ford Mustang Dark Horse ed è stato presentato alla Monterey Car Week, promettendo di essere molto più di un mostro da rettilineo, considerato che l’azienda la definisce l’auto con la miglior tenuta di strada che abbiano mai costruito.
DESIGN E INTERNI
Dal punto di vista estetico, tutti i modelli Shelby Super Snake-R sono dotati di pannelli della carrozzeria completamente rivisitati, inclusi parafanghi anteriori, ampie prese d’aria sul cofano, splitter anteriore, diffusore posteriore e l’enorme spolier fisso posteriore, tutti in fibra di carbonio.
I passaruota allargati consentono di alloggiare cerchi in magnesio forgiato da 20 pollici realizzati su misura per il modello. Si tratta di componenti che consentono un alleggerimento di 4 kg per ruota e consentono il montaggio di grandi pneumatici, inclusi quelli con larghezza di 335 mm al posteriore.
La vettura potrà essere ordinata dai clienti nelle colorazioni Grabber Blue Metallic, Race Red, Oxford White, Shadow Black o Carbonized Gray Metallic.
Anche internamente la vettura è stata ampiamente modificata. I sedili sono stati rivestiti in pelle marchiata Shelby con contrasti in Alcantara; in più, i modelli con cambio manuale ricevono un pomello del cambio in metallo billet personalizzato. Sul cruscotto è stata inoltre montata una targhetta riferita alla numerazione in serie, affiancata da tappetini dedicati, luci sottoporta e battitacco.
TECNICA E MOTORE
La nuova Super Snake R, partendo dalla solida base della Super Snake, mantiene il motore Ford 5.0 litri, al quale aggiunge un compressore volumetrico per portare la potenza da 500 CV a oltre 800 CV. Gli appassionati saranno poi contenti di sapere che la vettura potrà essere scelta sia con cambio manuale Tremec a 6 rapporti, sia con automatico a 10 rapporti.
Indipendentemente dal tipo di trasmissione scelto, la potenza viene trasmessa esclusivamente alle ruote posteriori.
Per domare la grande potenza, Shelby ha equipaggiato la Super Snake-R con sospensioni coilover interamente regolabili e ha rimpiazzato le boccole in gomma con cuscinetti sferici in metallo, incrementando così la rigidità strutturale e la prontezza di risposta. Una barra di rinforzo posteriore collega ora le torri degli ammortizzatori, mentre l’impianto frenante ha ricevuto un upgrade sostanziale.
Secondo Shelby American, la Super Snake-R pesa 1.815 kg, ossia 53 kg in più rispetto alla Dark Horse di serie. Tuttavia, grazie alla potenza nettamente superiore, le prestazioni promettono di essere ben più esplosive.
PREZZO
Il prezzo della nuova Shelby Super Snake-R parte da $225.995, compreso il costo della Mustang Dark Horse di base. Si tratta di cifre imponenti, considerando che supera il prezzo di listino della Corvette ZR1X “Hypercar" di Chevrolet, l’auto di produzione americana più veloce del Nurburgring, che costa $207.395. Ogni Super Snake-R include una garanzia di 3 anni o 36.000 miglia e mantiene la copertura originale del gruppo propulsore Ford.
