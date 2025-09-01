Airbag Takata, arrivano gli avvisi autostradali per incentivare le sostituzioni

Lo scandalo degli airbag Takata continua a far discutere e negli ultimi mesi è tornato speso d’attualità dopo la decisione di Stellantis di estendere lo stop drive per le vecchie Citroen C3 e DS3 a quasi tutta l’Europa in attesa di sostituire i dispositivi difettosi. Nel frattempo sono andate avanti con successo diverse class action volte a risarcire i possessori delle auto dotate di questi dispositivi per la sicurezza difettosi. Tra i Paesi europei più attivi sul fronte dello scandalo degli airbag Takata c’è la Francia che sta spingendo molto affinché le case automobilistiche risolvano quanto pima questo problema. Il Governo ha infatti intensificato gli sforzi, aumentando la pressione sui costruttori, soprattutto dopo l’ennesimo incidente mortale avvenuto a giugno che ha coinvolto una Citroen C3 dotata dei vecchi e difettosi airbag Takata.

COMUNICAZIONE SEMPRE PIÙ AMPIA

Ma il Governo francese non si sta limitando a spingere sulle case automobilistiche. Infatti, sta lavorando molto anche sul fronte della comunicazione per incentivare gli automobilisti a verificare se le loro auto dispongono di questi vecchi e pericolosi airbag e questo non solo attraverso i siti web dei produttori di auto. Infatti, durante questo periodo delle vacanze estive in cui molti si sono messi in viaggio in auto, lungo le autostrade francesi era possibile visualizzare messaggi di avvertimento sui cartelli informativi autostradali. Insomma, una scelta curiosa che permette però di migliorare la comunicazione, incentivando gli automobilisti a far verificare la loro vettura prima di mettersi in viaggio per evitare rischi di sicurezza.

