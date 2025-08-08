I robotaxi di Zoox hanno ottenuto l’autorizzazione federale per i test su strada negli Stati Uniti

Quella della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) è una decisione storica. L’agenzia federale statunitense responsabile della sicurezza stradale che fa parte del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha infatti concesso una deroga ufficiale a Zoox, la società controllata da Amazon che sviluppa robotaxi senza comandi tradizionali, per testare i suoi robotaxi senza volante, pedali né conducente umano.

Cosa cambia per Zoox (e non solo)

Il veicolo elettrico a guida autonoma di Zoox ha ottenuto prima l’autorizzazione per il trasporto passeggeri in California (a Foster City) e poi in Nevada (a Las Vegas). Ora, grazie all’esenzione concessa dalla National Highway Traffic Safety Administration, il veicolo di Zoox potrà circolare anche al di fuori dei confini statali nell’ambito di programmi di dimostrazione su scala federale, pur essendo privo di volante, pedali o conducente umano.

È la prima volta che un veicolo autonomo statunitense progettato senza comandi manuali ottiene un’autorizzazione federale per la sperimentazione su strada. La novità segna un passaggio decisivo verso l’integrazione di questa tecnologia nelle normative federali. Si tratta di un via libera atteso da tempo e che fino a oggi aveva riguardato solo aziende straniere. Per le società americane era infatti molto più difficile ottenere un’esenzione dai requisiti previsti dagli standard federali per la sicurezza dei veicoli. Le aziende statunitensi, infatti, sono spesso soggette a un livello di controllo interno più alto, anche per evitare accuse di favoritismo o conflitto di interessi. Per quanto paradossale alle aziende estere è stato più semplice ottenere deroghe, proprio perché non soggette allo stesso tipo di pressione pubblica e istituzionale all’interno degli USA.



Il riconoscimento arriva attraverso il, recentemente ampliato nell’ambito dell’promossa dal Dipartimento dei Trasporti. Il Segretario Sean P. Duffy ha dichiarato che questa apertura normativa rappresenta una vittoria per l’innovazione e la sicurezza. Il piano mira ae a contrastare il dominio asiatico in settori strategici come quello dell’intelligenza artificiale applicata ai trasporti. Secondo le parole del Segretario, l’America ha ora l’opportunità concreta di guidare il futuro dell’automotive intelligente.

L’esenzione ottenuta da Zoox, tuttavia, non è priva di vincoli. Zoox dovrà correggere i materiali promozionali che affermano la piena conformità ai requisiti federali, dato che il via libera è stato ottenuto grazie a una deroga e non per conformità standard. Inoltre, le autorità continueranno a monitorare da vicino il comportamento su strada di questi veicoli.

Zoox è già finita sotto la lente della NHTSA in diverse occasioni. Già nel 2022 era stata aperta un’indagine per verificare la regolarità dell’autocertificazione di conformità ai requisiti federali. Più recentemente, nel maggio 2024, l’ente regolatore aveva lanciato un nuovo procedimento dopo due tamponamenti e un richiamo legato ai problemi di frenata. In quell’occasione, la società era stata costretta a ritirare 270 veicoli a seguito di un incidente avvenuto a Las Vegas.

Una deroga che ha una valenza anche politica

Nonostante il quadro critico, il via libera ottenuto rappresenta un traguardo significativo per l’industria americana della guida autonoma. Fino ad oggi il settore era rimasto imbrigliato da normative pensate per veicoli con presenza umana a bordo. La certificazione di Zoox potrebbe ora aprire la strada ad altre aziende statunitensi, che potranno seguire lo stesso percorso ed entrare nella fase dimostrativa senza dover installare comandi manuali nei propri veicoli.



La concessione della deroga non può non richiamare la politica dell’fortemente orientata al rilancio degli Stati Uniti nel panorama dell’innovazione tecnologica. Il sostegno alle imprese nazionali del settore automotive va di pari passo con il, a oggi leader nel settore dei robotaxi. Sarà interessante capire se e quanto Zoox manterrà le aspettative superando questa fase di test per poter ambire all’ottenimento della conformità standard.