I robotaxi di Waymo bruciano a Los Angeles, coinvolti nelle proteste anti ICE

Waymo è stato costretto a sospendere, provvisoriamente, il suo servizio di robotaxi in una parte della città di Los Angeles a casa delle proteste “anti ICE”. La tensione in California è infatti molto alta da diversi giorni dove si sono verificati veri e propri scontri dopo gli interventi degli agenti anti immigrazione e proseguiti con l’invio della Guardia nazionale da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ricordiamo che ICE sta per “Immigration and Customs Enforcement” ed è sostanzialmente l’agenzia federale nata con l’obiettivo di far rispettare le leggi sull’immigrazione all’interno del territorio americano e combattere il crimine transnazionale.

Con l’intensificarsi delle proteste anti ICE all’interno della città di Los Angeles, diversi veicoli di Waymo sono stati incendiati. Le immagini che arrivano dalle testate americane o attraverso i social network mostrano i taxi a guida autonoma avvolti tra le fiamme o addirittura quel poco che ne rimane dopo che le fiamme sono state spente.

STOP AL SERVIZIO PER PRECAUZIONE

Waymo ha rimosso i suoi veicoli dal centro di Los Angeles e sta sospendendo il servizio nell’area in cui si sono verificati gli incidenti per ragioni di sicurezza. L’azienda è ancora operativa in altre zone di Los Angeles.

Non crediamo che i nostri veicoli siano stati presi di mira intenzionalmente, ma che si trovassero casualmente presenti durante le proteste.

Le proteste nella capitale della California sono iniziate sabato dopo gli interventi dell’ICE nel Fashion District di Los Angeles e si sono intensificate domenica in seguito alla decisione del presidente Trump di inviare almeno 300 soldati della Guardia nazionale statunitense in città, una mossa che il governatore della California Gavin Newsom ha definito illegale. Oltre ad aver dato alle fiamme le auto della Waymo, domenica i manifestanti hanno anche danneggiato e saccheggiato diverse attività commerciali.

Got this the other side of the Waymo fires pic.twitter.com/HVOXKZtI3V — Los Angeles Alerts (@AlertLosAngeles) June 9, 2025

Pare, inoltre, che oltre ai taxi a guida autonoma di Waymo, siano stati presi di mira anche i monopattini elettrici di Lime alcuni dei quali sarebbero stati lanciati nelle fiamme dei robotaxi.

