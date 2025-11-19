Cerca

Come rinnovare le plastiche scolorite dell’auto con un trattamento semplice ed efficace

Con meno di 30€ si può ottenere un trattamento efficace e duraturo.

Come rinnovare le plastiche scolorite dell’auto con un trattamento semplice ed efficace
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 19 nov 2025

Cosa fare quando l’auto o la moto hanno perso il loro aspetto originale, quando si sta vendendo un veicolo e le plastiche risultano opache e scolorite? È normale che questo accada, soprattutto quando l’auto è parcheggiata all’aperto. Con il tempo, infatti, le plastiche interne ed esterne dell’auto tendono a scolorirsi, a perdere brillantezza o ad assumere un aspetto opaco e trascurato. Per migliorarne l’aspetto è possibile fare affidamento al Sintoflon Plastic Dress, un trattamento semi-permanente che rinnova e protegge le superfici plastiche con risultati evidenti fin dalla prima applicazione. Con il codice NOVEMBRE25 è possibile acquistare un flacone da 150 ml (più che sufficiente per più applicazioni) a meno di 30€.

Come migliorare l’aspetto di auto e moto (e non solo)

A differenza dei classici prodotti lucidanti temporanei, il Sintoflon Plastic Dress crea una barriera protettiva semi-permanente, resistente sia ai solventi che ai detergenti più aggressivi. Il tutto senza lasciare tracce di unto e senza ricorrere all’utilizzo di siliconi. Il trattamento è pensato per ripristinare l’aspetto originale delle plastiche opacizzate o scolorite, offrendo un risultato professionale e duraturo, senza l’effetto bagnato o gli aloni tipici di molti prodotti simili.

È ideale per paraurti, fascioni, specchietti, profili, maniglie e tutte le plastiche di auto e moto, ma può essere usato anche su superfici in plexiglass o in contesti diversi, come la nautica, il giardinaggio o l’uso domestico. Perfetto, per esempio, anche per rimettere a nuovo attrezzi esposti al sole o parti in plastica di camper e barche.

Tra i vantaggi del Sintoflon Plastic Dress c’è che l’applicazione è semplice e veloce. Si stende con un pennello direttamente sulle superfici, si lascia agire qualche minuto e si uniforma poi con un panno leggermente imbevuto.

Il Sintoflon Plastic Dress è un alleato indispensabile per chi vuole migliorare l’estetica della propria auto (magari anche in vista di un evento importante o di una vendita). A meno di 30€ con il codice sconto NOVEMBRE25, questo prodotto è un’opportunità importante da non sottovalutare.

