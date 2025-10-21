Porsche prepara la Panamera più estrema di sempre

Sembra che Porsche stia lavorando ad una nuova versione della Panamera che potrebbe essere la più potente ed estrema di sempre. Oggi, al vertice della gamma della Panamera troviamo la Turbo S E-Hybrid che può contare su ben 782 CV. Tuttavia, nonostante la potenza molto elevata, esteticamente non differisce troppo dalla versione “base" da 353 CV. Sono infatti arrivate delle nuove foto spia che mostrano una variante di questo modello dotato di un body kit aereodinamico specifico che farebbe appunto pensare che sia in sviluppo una variante ancora più performante che potrebbe chiamarsi Turbo GT.

COSA SAPPIAMO

Il nuovo modello è stato intercettato al Nürburgring. Come abbiamo accennato prima, questa versione della Panamera si caratterizza per la presenza di uno specifico boy kit aerodinamico. In particolare, possiamo osservare la presenza di nuove prese d’aria nei parafanghi anteriori, uno spoiler fisso al posteriore e un diffusore rielaborato. Dietro possiamo vedere anche la presenza di 4 terminali di scarico rotondi. Le immagini mostrano anche la presenza di un roll-bar all’interno dell’abitacolo e dietro i sedili anteriori che potrebbe far parte di un pacchetto opzionale Weissach pensato per la pista.

Porsche starebbe quindi lavorando su qualcosa di speciale dedicato alla Panamera. Un modello ad alte prestazioni potrebbe essere una scelta interessate per mantenere l’attrattiva del modello, il cui ciclo di vita è stato esteso da quanto Porsche, di recente, ha rivisto il suo piano industriale. Cosa troviamo sotto al cofano? Al momento non lo sappiamo con certezza ma si parla sempre di un V8 ibrido come nella Turbo S E-Hybrid. In questo caso, però, la potenza di sistema dovrebbe essere superiore. Di quanto lo scopriremo non appena ne sapremo di più di questa nuova versione della Panamera.

Non ci sono nemmeno informazioni su quando potrebbe debuttare questa ipotetica Porsche Pamanera Turbo GT. Difficile, comunque, che possa essere svelata entro la fine dell’anno. L’unica cosa che si può fare è attendere ulteriori novità.