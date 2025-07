Ponte sullo Stretto di Messina, ok dal Cda al progetto definitivo. Cantieri entro l'estate

L’obiettivo è aprire i cantieri entro la fine del mese di settembre, così si è espresso il ministro Salvini sull’avvio del progetto della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Il ministro ha partecipato al Cda della società Stretto di Messina che ha approvato gli ultimi documenti che accompagnano il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina in vista dell’esame da parte del CIPESS previsto per i prossimi giorni. La società fa sapere che il valore aggiornato dell’investimento, a valle della definizione degli atti aggiuntivi con tutti i diversi affidatari, resta confermato a 13,5 miliardi di euro, interamente coperti dalla Legge di Bilancio 2025 e dall’aumento di capitale della Stretto di Messina sottoscritto nel 2023.

PRESTO I CANTIERI

Di questa ambiziosa opera infrastrutturale fortemente voluta dal ministro Salvini si parla da due anni e pare che se non ci saranno intoppi, entro la fine dell’estate partiranno i lavori. Come detto, questo è l’obiettivo. Lo snodo è il CIPESS, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, che sarà chiamato a dare il via libera definitivo a questo progetto. Successivamente spetterà alla Corte dei Conti validare il progetto. Salvini evidenzia anche un ulteriore aspetto collegato a questa nuova opera infrastrutturale e cioè la creazione di molti nuovi posti di lavoro. Quindi ci saranno anche diversi benefici per l’economia locale.



Il via libera del CIPESS avrà alcuni effetti molto importanti come spiega la stessa società Stretto di Messina. Infatti, arriverà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che consentirà di. Tuttavia, è stato sottolineato che si procederà con gradualità, secondo il piano pubblicizzato in passato e con la massima attenzione nei confronti degli espropriandi. Proprio sul tema degli espropri, Salvini fa sapere i proprietari “saranno indennizzati di più rispetto ad altre opere: in questo caso c’è un indennizzo maggiore“. Dopo anni di discussioni e polemiche siamo davvero vicini al via dell’apertura dei cantieri del ponte sullo Stretto di Messina? Sembrerebbe di si. Non rimane quindi che attendere l’arrivo delle ultime autorizzazioni. Se non ci saranno intoppi, si partirà davvero.