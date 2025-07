CUPRA Born si aggiorna, ecco le novità: nuovi powertrain e dotazioni

Tempo di novità per la CUPRA Born con l’introduzione del nuovo Model Year. Per l’elettrica della casa automobilistica spagnola arrivano novità di powertrain e di dotazioni. Gli aggiornamenti più importanti riguardano la CUPRA Born Impulse+ che oggi è proposta con un powertrain da 231 CV (170kW) e pacco batteria da 59 kWh (utilizzabili).

NUOVE VERSIONI E DOTAZIONI

A seguito di questo aggiornamento, l’allestimento Impulse+ diventa quello base dato che la versione Impulse è stata rimossa. Tuttavia, CUPRA Born Impulse+ è adesso disponibile anche in abbinamento al powertrain da 204 CV (batteria da 59 kWh) e nella più performante versione da 231 CV (batteria da 79kWh) per un’autonomia fino a 571 km ovviamente secondo il ciclo WLTP.

La casa automobilistica spagnola ha voluto rendere più ricca la dotazione di serie della sua elettrica, con novità incentrate su sicurezza e connettività che interessano tutti gli allestimenti disponibili. Dunque, troviamo l’Adaptive Cruise Control che ora è di serie; la connettività è invece garantita dal sistema Car2X ora incluso nella dotazione e, ricordiamo, il già presente sistema Full Link wireless (Apple CarPlay e Android Auto), anch’esso di serie per tutte le versioni.

La lista di dotazioni disponibili su richiesta si amplia infine con l’inclusione del sistema di navigazione, ora disponibile come dotazione singola a 900 euro. La navigazione è comunque sempre disponibile comodamente attraverso il sistema Full Link.

PREZZI

La nuova gamma della CUPRA Born parte da 40.100 euro per il modello Impulse+ 59 kWh 150 kW (204 CV). Al top di gamma troviamo la VZ 79 kWh 240 kW (326 CV) con un listino che parte da 52.550 euro.

OFFERTA

Contestualmente al lancio del nuovo Model Year, la casa automobilistica ha deciso di proporre la BORN attraverso delle specifiche offerte finanziamento. Ad esempio, CUPRA Born Impulse+ 231 CV (170 kW) con un pacco batterie da 59kWh (netti) è disponibile da 295 euro al mese (anticipo 6.700 euro) grazie all’offerta di noleggio CUPRA Drive Way, o da 35.000 euro. Il modello include di serie motore full electric da 231 CV e 310 Nm di coppia, cerchi in lega da 19 pollici Aero Machined “Typhoon Copper”, fari Full LED con funzione per condizioni meteo avverse, Navi System con display touch da 12,9 pollici e servizi CUPRA Connect on-line, volante sportivo riscaldato con cuciture in Copper CUPRA e pulsanti satelliti, sedili sportivi avvolgenti in SEAQUAL YARN, Travel Assist, Top View Camera, Intelligent Park Assist e vernice metallizzata a scelta fra Bianco Glaciale, Argento Geyser e Nero Midnight.