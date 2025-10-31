Manutenzione moto: ecco il ponte sollevatore che semplifica ogni lavoro

Prendersi cura della propria moto è un piacere, prima ancora che un dovere. Farlo in comodità, in un ambiente attrezzato e dotato di tutto l’occorrente per piccole riparazioni o per la sostituzione di olio e filtri è sicuramente meglio. Da questo punto di vista poter avere in garage un ponte sollevatore idraulico rende ogni intervento non solo più comodo, ma anche più sicuro. Oggi su eBay c’è un’interessante offerta sul ponte sollevatore idraulico Cruizer da 700 kg. Uno strumento apprezzato per la capacità di sollevamento, la semplicità d’uso e la robustezza. Con il codice PSPROTT25 è acquistabile a meno di 105€.

Come un cavalletto migliora la manutenzione della moto

Parliamo di un cavalletto idraulico con portata fino a 700 kg, compatibile con moltissimi modelli di moto (in particolare custom, cruiser, naked e in generale tutti quelli dotati di telaio con doppia culla tubolare in acciaio). La struttura, realizzata per garantire un appoggio stabile e sicuro, consente di intervenire in tranquillità sugli assali, sul motore, sulla trasmissione e su tutte le componenti altrimenti di difficile accesso quando il mezzo è a terra.

Il funzionamento è molto semplice e intuitivo. Una volta posizionato il cavalletto sotto la moto, il meccanismo idraulico permette di sollevare il veicolo con facilità, riducendo lo sforzo fisico e aumentando la precisione dell’intervento. Il ponte pesa circa 24 kg, ma resta comodo da spostare grazie al design compatto e maneggevole. È lo strumento ideale sia per chi ha allestito una piccola officina in garage, sia per gli appassionati che vogliono effettuare personalmente tagliandi, cambi olio, cambio delle pastiglie dei freni e tutte le operazioni che richiedono una base stabile.

Oltre alla fase operativa, il ponte Cruizer si rivela utile anche durante i lunghi periodi di inutilizzo della moto, come per esempio quello della stagione invernale. Sollevare il mezzo da terra aiuta a prevenire deformazioni degli pneumatici e ad alleggerire il carico su sospensioni e cavalletto laterale. Con un ponte idraulico come questo, prendersi cura della propria moto diventa più semplice, piacevole e sicuro.