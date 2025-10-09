Opel Combo Tech, la versione premium del furgone da lavoro

Quando si parla di veicoli commerciali si tende a pensare a mezzi funzionali che poco hanno da dire in termini di design e comfort. In realtà l’evoluzione del settore ha portato a superare il tradizionale concetto di semplice mezzo da lavoro. L’Opel Combo Tech è una perfetta dimostrazione di questo cambiamento, con un furgone che accoglie una dotazione premium e una cura estetica per molti aspetti inedita in questa categoria di veicoli.

Caratteristiche premium per un mezzo di lavoro

Partiamo dal prezzo. Opel ha annunciato che il nuovo Combo Tech sarà in vendita a partire da 24.750€ IVA esclusa. La base di questa versione premium è ovviamente quella del collaudato Opel Combo, ma con una serie di novità. Tre le motorizzazioni proposte. Due diesel, da 100 CV e 130 CV, con trasmissione manuale o automatica a otto rapporti, e una variante elettrica da 100 kW con batteria da 50 kWh. Quest’ultima, forse la più interessante in ottica urbana e sostenibile, garantisce un carico utile fino a 780 kg e una capacità di 3,8 metri cubi, numeri che mettono in discussione il pregiudizio secondo cui un furgone elettrico debba necessariamente sacrificare la funzionalità.

Per quel che riguarda la versione a batteria è interessante sottolineare che prevede un incremento del carico utile rispetto ai modelli diesel, una scelta che risponde concretamente a una delle critiche più frequenti mosse ai veicoli commerciali elettrici. Dimostra infatti che la transizione energetica può avvenire senza sacrificare la produttività.

Sul piano delle dotazioni, l’Opel Combo Tech prevede una serie di elementi per alcuni aspetti inediti per un veicolo da lavoro. I fari Intelli-Lux a matrice di LED, per esempio, rappresentano una tecnologia avanzata per la guida notturna, mentre il sistema infotainment IVI High include un ampio display da 10” con sistema di navigazione TomTom integrato. A bordo si trovano anche la telecamera Visiopark con visione a 180°, il climatizzatore automatico bizona, un sedile comfort regolabile con supporto lombare e persino un volante riscaldato in pelle. Tutto pensato per migliorare la vita di chi, come chi usa i furgoni per lavoro, sale e scende dal mezzo più volte al giorno. A supporto della visibilità c’è anche lo specchietto retrovisore digitale, che mostra l’angolo cieco sul lato passeggero e l’area posteriore durante le fasi di manovra.

Il design esterno segue la stessa filosofia con il frontale che adotta un paraurti con decalcomanie e un design dedicato, mentre le finiture in tinta o a contrasto con la carrozzeria e i cerchi in lega da 16” contribuiscono a dare al veicolo un aspetto più curato. Di serie l’Opel Combo Tech viene fornito di colore bianco caolino, mentre come optional sono disponibili le colorazioni metallizzate Kontrast Grey e Libeccio Blue. Dettagli come i rivestimenti gommati nel vano di carico dimostrano un’attenzione da parte di Opel non solo all’estetica ma anche alla funzionalità.