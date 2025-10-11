Opel Astra Sports Tourer Hybrid, 1.200 km con un pieno di benzina

Opel Astra Sports Tourer è una station wagon che fa della flessibilità d’suo il suo punto di forza. Questo modello è oggi proposto con diverse opzioni di motorizzazioni, dal benzina fino all’elettrico, passando per il Mild Hybrid e il Plug-in. Non manca nemmeno il diesel. Astra Sports Tourer a seconda del modello è dunque in grado di offrire potenze comprese tra 130 e 225 CV. A listino c’è quindi pure la versione Hybrid 145, caratterizzata dal noto powertrain di Stellantis che troviamo sotto al cofano anche di altre vetture del Gruppo. Parliamo del PureTech 3 cilindri di 1,2 litri turbo in grado di erogare 136 CV abbinato ad un cambio automatico a 6 rapporti con all’interno una piccola unità elettrica. La potenza di sistema arriva così a 145 CV.

Sebbene si tratti di una motorizzazione Mild Hybrid, comunque Opel Astra Sports Tourer Hybrid è in grado di muoversi in modalità elettrica per brevi tratti e a bassa velocità. L’efficienza reale? La scheda tecnica dichiara consumi pari a 4,5-5,8 litri per 100 km secondo il ciclo WLTP con emissioni pari a 108-131 g/km di CO2. Inoltre, Opel dichiara che secondo un test interno, questo modello è in grado di percorrere 1.200 km con in pieno di benzina in condizioni di traffico reale.

TEST DI CONSUMI

Come si è svolto questo test? Opel ha deciso di mettere alla prova la sua Astra Sports Tourer Hybrid per valutare quanti km fosse in grado di percorrere grazie al motore Mild Hybrid. Dunque, i collaudatori Opel sono partiti per un percorso di circa 106 km, che da Rüsselsheim ha attraversato Darmstadt fino a Worms e di nuovo alla sede centrale di Opel sulla riva sinistra del Reno. In due giorni e senza mai rifornire, la vettura è stata in grado di percorrere 11 volte questo tragitto. I collaudatori hanno guidato sia in autostrada, sia su strade di campagna che su piccole strade di paese. Hanno raggiunto una velocità massima di 138 km/h, hanno attraversato i villaggi a bassa velocità e hanno dovuto fare la fila nel traffico pendolare mattutino e pomeridiano dell’ora di punta, nonché nei cantieri, spesso in modalità stop-and-go. Insomma, un test in condizioni davvero reali, con una temperatura esterna di 23 gradi.

L’esemplare utilizzato per la prova era dotato di numerosi accessori che ne incrementano il peso e quindi i consumi come il tetto apribile scorrevole elettrico in vetro. La sintesi di questo test di consumi? Opel Astra Sports Tourer Hybrid h percorso oltre 1.200 km con un pieno di benzina. I consumi si sono attestati a quota 4,3 litri di carburante per 100 chilometri, meglio del valore ufficiale WLTP. Grazie al piccolo motore elettrico che comunque offre trazione, la station wagon è stata in grado di percorrere in modalità elettrica oltre il 28% del percorso. Tradotto, significa circa 345 km. La velocità media alla fine del test? 61 km/h.

Questo però è un test fatto da Opel. Il programma televisivo VOX auto mobil ha voluto a sua volta verificare i consumi di Opel Astra Sports Tourer Hybrid. La vettura è stata testata non su una sorta di circuito come ha fatto la casa automobilistica ma lungo un tipico tragitto per la vacanze. I due tester Alexander Bloch e Martin Dunkelmann si sono quindi recati da Monaco di Baviera a Sylt. In condizioni assolutamente reali tra code e tratti autostradali, i tester hanno percorso complessivamente 1.154 km attraverso la Germania a bordo della station wagon senza rifornimento. Velocità media 78 km/h e consumi complessivi di 4,8 litri per 100 km.

PREZZO

Quanto costa Opel Astra Sports Tourer Hybrid in Italia? Si parte da 33.650 euro.