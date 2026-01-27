Olimpiadi Invernali 2026, strade off-limits, ecco come cambia la viabilità di Milano

Il conto alla rovescia per il via delle Olimpiadi Invernali Milano – Cortina 2026 è iniziato. La manifestazione sportiva si terrà dal 6 fino al 22 febbraio. Nel frattempo, Milano si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici che hanno comportato un piano straordinario che prevede diverse modifiche alla viabilità. Circolare per le strade di Milano già non è semplice normalmente ma con l’inizio delle Olimpiadi, la viabilità sarà ulteriormente messa a dura prova. Strade chiuse, zone rosse e limitazioni al traffico, questo è quello che dovranno affrontare tutte le persone che ogni giorno si muovono all’interno del Comune di Milano.

COSA C’È DA SAPERE

Il Villaggio Olimpico si trova nella zona dello scalo Porta Romana. A partire dalle ore 7 di lunedì 26 gennaio alle 24 del 23 febbraio e successivamente dalle ore 7 del 27 febbraio e fino alle ore 24 del 20 marzo, in via Lorenzini sarà istituito il senso unico in direzione Ripamonti. Andando avanti, dalla ore 7 del 25 gennaio e fino alle ore 24 del 23 febbraio, interdizione a tutti i veicoli in via Scarampo e in viale Teodorico (fino a via Gattamelata, andando in direzione piazza Firenze), nella zona del MiCo-Milano Convention Center al quartiere Portello. Le stesse limitazioni valgono anche per le successive Paralimpiadi, dalle 7 del 5 marzo alle 24 del 16 marzo. Stop al traffico dei veicoli in Piazza della Repubblica, lato via Panfilo Castaldi. Si parte alle ore 19 del 31 gennaio, fino alle ore 24 del 23 febbraio. Dalle ore 19 del 31 gennaio alle ore 24 del 23 febbraio, divieto di sosta in Passaggio Santa Margherita-via Santa Margherita (da via Grossi a via Farne), in via Mengoni (da via Grossi a Piazza Duomo) e in via Mercanti.

La nuova Milano Ice Hockey Arena è situata nel quartiere Santa Giulia, dalle ore 7 del 5 febbraio alle ore 24 del 22 febbraio è disposto il divieto di transito e di sosta (nei giorni di gara e fatti salvi i previsti piani di viabilità e mobilità) nella nuova strada tra rotonda via del Futurismo e diagonale, via Bonfadini da Largo Gonzaga all’accesso PSA1 e via Mecenate da rotonda R1 a R2. Stelle limitazioni dalle ore 7 del 6 marzo fino alle ore 24 del 17 marzo). Dalle ore 7 del 5 febbraio alle ore 24 del 22 febbraio nell’area di Roh Fiera c’è il divieto di transito e di sosta, sempre durante le gare e fatti salvi i previsti piani di viabilità e mobilità, in viale Porta Ovest da viale degli Alberghi a rotonda cargo 5.

Ma non è finita qui perché dalle ore 7 del 6 febbraio alle 24 del 21 febbraio, stop alla circolazione e alla sosta in via G. Di Vittorio (da ingresso del campo sportivo) per le gare alla Msk-Milano Ice Skating Arena Assago.

LE ALTRE LIMITAZIONI

Il 2 febbraio a Milano arriva il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la presentazione dei Giochi a Palazzo Marino e al Teatro La Scala. Divieto di circolazione e divieto di accesso anche ai pedoni, dalle 15 fino a mezzanotte nelle seguenti vie: Largo Abbado, via Santa Margherita, piazza Scala, via Manzoni, via Case Rotte, largo Mattioli, via Verdi e via dell’Orso. Il 5 febbraio dalle ore 19 è prevista una cena di benvenuto della presidente del Cio Kirsty Coventry, alla Fabbrica del Vapore. Previste quindi alcune specifiche limitazioni. Dalle 14 alle 24 chiudono piazzale Baiamonti, via Ceresio, piazzale Cimitero Monumentale, via Bramante (da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale), via Niccolini (da via Fioravanti a piazzale Cimitero Monumentale), via Luigi Nono, via Messina (da via Cenisio a via Fioravanti), via Procaccini, piazza Coriolano, via Cenisio (da via Messina a via Nono) e via Galileo Ferraris.

Il 6 febbraio alle ore 17 si terrà il cocktail di benvenuto per Sergio Mattarella, a Palazzo Reale. Dunque, già dalle ore 14 e fino alle 21, non si potrà passare, neanche a piedi, per piazza Missori, via Giuseppe Mazzini, piazza Duomo, via Giuseppe Mengoni, largo Claudio Abbado, via Santa Margherita, piazza Scala, via Manzoni, piazza Fontana, via San Clemente, via delle Ore, via Santa Tecla, largo Schuster, via Palazzo Reale, via Francesco Pecorari, via Rastrelli, via Paolo da Cannobbio, via Flavio Baracchini, via Alberico Albricci e via Larga. Il 6 febbraio si terrà l’inaugurazione dei Giochi Olimpici a San Siro dalle ore 20. Quindi, dalle ore 13 fino alle ore 24 sono interdette al traffico piazzale Lotto, via Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, via Federico Tesio, via Rospiglioso (da piazza Esquilino), via Dessiè, via Harar, via Patroclo, via Fetone, via privata del Centauro, via Bisanzio e via Pegaso.

In ogni caso, già dalle ore 15 chiudono piazza del Duomo, via Martini, piazza Fontana, l’uscita contromano in via Verziere, largo Augusto, corso di Porta Vittoria, via F.Sforza, via Visconti di Modrone, via San Damiano, via Senato, piazza Cavour, via Manin, via Tarchetti, piazza della Repubblica, viale Ferdinando di Savoia, piazza San Gioachimo, viale della Liberazione, via M. Goia, viale Sondrio (corsia Atm), viale Nazario Sauro (corsia Atm), viale Lancetti (corsia Atm), via Resegone (corsia Atm), viale Jenner (corsia Atm), piazzale Nigra (corsia Atm), piazzale Lugano (corsia Atm), cavalcavia Bacula (corsia Atm), sopraelevata Monte Ceneri, sopraelevata R. Serra, piazza Stuparich, viale Elia, piazzale Lotto, via Diomede, via Ippodromo, via Patroclo e via Achille.