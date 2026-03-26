Il Museo Stellantis di Mirafiori apre tutti i giorni: oltre 300 vetture

Dentro la storica Officina 81 di Mirafiori, a Torino, sono custodite oltre 300 vetture che raccontano più di 120 anni di storia dell’automobile italiana. Da questa settimana è più facile andarle a vedere. L’Heritage Hub di Torino, infatti, cambia la formula d’accesso. Da questa settimana il museo è visitabile tutti i giorni (tranne il lunedì), con una distinzione tra l’offerta infrasettimanale e quella del weekend. La decisione arriva dopo un 2025 in cui le visite sono cresciute del 6% rispetto all’anno precedente, con una presenza significativa di visitatori stranieri.

Cosa vedere

L’Heritage Hub occupa circa 15.000 metri quadrati della storica Officina 81 di Via Plava, restaurata nel rispetto dei colori originali senape e verde, della pavimentazione in cemento e del reticolo di pilastri metallici. All’ingresso una mostra permanente ripercorre la storia di Mirafiori dal 1939 a oggi. Al centro dello spazio espositivo 64 vetture storiche sono distribuite in otto aree tematiche:

Records and Races

Concepts and Fuoriserie

Archistars

Eco and Sustainable

Small and Safe

Style Marks

Epic Journeys

The Rally Era

Sui lati lunghi dell’edificio la collezione si estende per brand (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Autobianchi e Abarth) con una sezione dedicata alle Fiat storiche dell’Arma dei Carabinieri. In fondo al padiglione un’area motori raccoglie oltre trenta propulsori, dal 4 cilindri della serie 100 ai prototipi elettrici, a turbina e a vapore. Lo spazio ospita anche un’area workshop e una sala conferenze. Qui nel 2025 si sono tenuti 27 eventi, a conferma della vocazione polifunzionale del polo torinese.

Come accedere al Museo

Dal martedì al giovedì l’accesso è libero (ma bisogna comunque acquistare il biglietto online). Gli spazi sono aperti dalle 10:00 alle 13:00, con ultimo ingresso alle 12:00, e dalle 14:00 alle 17:00, con ultimo ingresso alle 16:00. È consentito fotografare e filmare liberamente, nel rispetto delle delimitazioni a tutela dei veicoli. Il museo è accessibile a famiglie con bambini (di almeno 6 anni), appassionati e turisti. Nel weekend a partire dal venerdì l’esperienza cambia e sono disponibili visite guidate a orario fisso, condotte da guide specializzate che raccontano le vetture attraverso aneddoti e approfondimenti sul contesto storico e industriale.