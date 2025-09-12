Nuova Toyota GRMN Corolla, ancora più cattiva ed estrema: ecco cosa sappiamo

Toyota GR Corolla è una vera sportiva in grado di far divertire tra le curve. Al momento non è venduta in Europa ma sappiamo che le cose sono destinate a cambiare. La casa automobilistica ha infatti confermato che inizierà a produrre la sportiva nel Regno Unito a partire dal 2026. Le vendite nel Vecchio Continente non sono in realtà state confermate ufficialmente ma sarebbe strano che non fosse anche venduta visto che la richiesta non mancherebbe. Comunque, sappiamo che Toyota sta lavorando ad una versione ancora più estrema. La nuova Toyota GRMN Corolla è attesa al lancio entro la fine dell’anno ed un prototipo era stato avvistato al Nürburgring nell’autunno del 2024. Adesso, sembra che la sportiva sia davvero pronta a celebrare il suo grande debutto.

Ci sono infatti novità perché sono emerse foto e video da quello che sembra essere un evento presso un concessionario, che mostrano la nuova sportiva. Un modo, quindi, per scoprire in anticipo alcune della caratteristiche della GRMN Corolla.

ANCORA PIÙ ESTREMA E SPORTIVA

In attesa di saperne molto di più, possiamo osservare che disporrà di un nuovo body kit aerodinamico che renderà il suo look ancora più aggressivo. Ci sarà un nuovo cofano in fibra di carbonio con sfoghi per l’aria, nuove prese d’aria sopra e dietro i parafanghi anteriori e si notano pure nuovi cerchi in lega in color bronzo che fanno intravedere un impianto frenante con pinze di colore rosso. Al posteriore, troviamo un diffusore più grande e soprattutto un ampio spoiler in fibra di carbonio. Si nota anche la presenza di un impianto di scarico con tre terminali. Gli interni sono stati rivisitati in chiave racing, con sedili sportivi rivestiti in pelle e microfibra. Quest’ultimo materiale si ritrova anche sul volante sportivo e sul cambio manuale a sei marce, anch’esso caratterizzato da inserti rossi. Da notare, dietro il selettore della modalità di guida, il badge “GRMN”.

Non c’è dubbio, dunque, che la nuova Corolla GRMN sarà più estrema del modello standard. Non sappiamo se ci saranno novità di meccanica. Ricordiamo comunque che la Corolla GR 2025 propone un motore turbo tre cilindri da 1,6 litri di cilindrata con 224 kW / 304 CV e 400 Nm di coppia. Può essere abbinato a un cambio manuale a sei marce o a un cambio automatico a otto rapporti. C’è anche la trazione integrale. La velocità massima raggiunge i 230 km/h. Possiamo immaginare, comunque, che la Corolla GRMN possa disporre di prestazioni ancora migliori.

Non rimane quindi che attendere la presentazione ufficiale della nuova vettura per scoprire tutti i segreti della sportiva. In futuro la vedremo anche in Europa? Lo scopriremo.