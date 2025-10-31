Nuova BMW X5 in arrivo, stile Neue Klasse per il SUV: e se fosse proprio così?

Con la nuova BMW iX3, la casa automobilistica ha inaugurato la nuova era Neue Klasse con un nuovo stile di design che vedremo sulla maggior parte dei nuovi modelli del marchio tedesco. Diversi muletti caratterizzati dal nuovo look sono già su strada per i test e negli ultimi mesi abbiamo visto diverse foto spia. Tra questi c’è la BMW X5 che nel 2027 sarà rinnovata completamente con l’introduzione della nuova generazione. Anche questo nuovo SUV dirà addio al doppio rene di generose dimensioni per far posto ad una soluzione più discreta che guarda al passato del marchio. La nuova BMW X5 sarà un modello molto importante per la casa automobilistica tedesca. Come sarà? Partendo dalle ultime foto spia dei test su strada c’è chi si è immaginato il suo design, come nel render che proponiamo.

TUTTA NUOVA

Il nuovo modello sarà impossibile da confondere con quello vecchio proprio in virtù del nuovo linguaggio di design che cambierà radicalmente il frontale del SUV. Doppio rene molto più piccolo che strizza l’occhio ai modelli del passato di casa BMW. Nuovi anche i fari che disporranno di una rinnovata firma luminosa. Davanti troveremo un paraurti più spigoloso, mentre al posteriore il SUV proporrà nuovi gruppo ottici a sviluppo orizzontale, più sottili rispetto a quelli dell’attuale modello. Nuovo sarà anche il paraurti posteriore che contribuirà a dare alla rinnovata BMW X5 2027 un look più moderno e sportiveggiante.

Ci sarà anche un importante salto avanti a livello degli interni con l’introduzione del sistema Panoramic iDrive che ha debuttato sempre sulla nuova BMW iX3. Questo significa che non ci sarà la classica strumentazione digitale. Al suo posto, il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza, da un montante anteriore all’altro. Non mancherà comunque un ampio display centrale per il sistema infotainment che permetterà di gestire la maggior parte delle funzionalità della vettura.

MOTORI: UNA NUOVA X5 ANCHE AD IDROGENO

Il nuovo modello sarà proposto con un’ampia gamma di motorizzazioni. BMW ha già confermato che il nuovo SUV sarà proposto con unità benzina, Plug-in ed elettriche. Dunque, la nuova X5 potrà contare su tutte le ultime tecnologie che la casa automobilistica ha sviluppato per le sue nuove elettriche. Inoltre, questo modello sarà il primo ad essere proposto anche con un powertrain Fuel Cell ad idrogeno, sviluppato grazie ad una partnership tra BMW e Toyota.