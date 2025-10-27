Novitec ridefinisce la Ferrari 12Cilindri con un esclusivo pacchetto su misura

Il celebre preparatore tedesco Novitec ha una certa passione per le Ferrari. Dopo le elaborazioni, giusto per citarne alcune, della SF90 XX Stradale, della Purosangue, della 296 GTS N-Large, della 296 GTB N-LARGO, della Roma Spider, della Portofino M, della F8 Spider e della F8 Tributo ha ora realizzato una versione unica della Ferrari 12Cilindri. Questa è una delle novità più affascinanti del panorama automobilistico ad alte prestazioni e si tratta del modello che segna il ritorno in grande stile del V12 aspirato. Una vettura che ha tutti i requisiti per un’elaborazione sorprendente in stile Novitec che, infatti, ha realizzato un pacchetto di modifiche che amplifica l’anima sportiva della 12Cilindri, senza snaturarne l’eleganza.

Come Novitec reinventa la 12Cilindri

Il primo intervento della Ferrari 12Cilindri by Novitec riguarda l’aerodinamica, con una serie di componenti realizzati in fibra di carbonio a vista che trasformano l’aspetto della vettura. Spoiler, prese d’aria, minigonne, estrattore posteriore e coperture per gli specchietti sono stati studiati per offrire un duplice vantaggio. Da una parte conferiscono alla Ferrari un look più aggressivo e dichiaratamente ispirato al mondo delle corse. Dall’altra migliorano la stabilità alle alte velocità grazie a una maggiore deportanza sia sull’anteriore sia sul posteriore.

Un’altra area su cui Novitex è intervenuta è quella dell’assetto. Le sospensioni sportive consentono di abbassare la vettura di circa tre centimetri, una modifica che non solo rende la linea ancora più filante ma migliora anche il comportamento dinamico su strada e in pista. A completare il pacchetto ci sono i nuovi cerchi forgiati sviluppati in collaborazione con il marchio americano Vossen. Il design scelto per il modello mostrato in anteprima è il NF11, caratterizzato da cinque coppie di razze sottili che si spingono fino al bordo esterno. I cerchi sono da 21” all’anteriore e da 22” al posteriore, abbinati a pneumatici maggiorati per massimizzare la tenuta.

Anche il reparto sonoro è stato oggetto di un aggiornamento importante. Il nuovo impianto di scarico sportivo rappresenta una delle prime soluzioni proposte per migliorare le prestazioni. Il sistema è dotato di valvole a farfalla controllate elettronicamente che permettono di regolare il timbro del motore a seconda della situazione, passando da un tono più discreto a una sonorità marcatamente sportiva. Per chi cerca il massimo in termini di esclusività e leggerezza, è disponibile anche una versione in INCONEL, una lega utilizzata sulle monoposto di Formula 1, che può essere ulteriormente impreziosita da una finitura in oro 999. I quattro terminali posteriori, perfettamente integrati nel disegno del paraurti, misurano 112 per 100 millimetri e sono disponibili sia in nero sia con la speciale doratura.

Mentre il potenziamento del motore V12 da 6.5 litri è ancora in fase di sviluppo, Novitec ha già inserito a catalogo anche dei catalizzatori sportivi più leggeri e performanti. Un’altra modifica pensata per ottimizzare l’erogazione e rendere ancora più reattiva la risposta del propulsore.

Il programma di personalizzazione si completa con la possibilità di richiedere un allestimento interno interamente su misura. I materiali, i colori e le finiture possono essere definiti in base ai gusti e alle esigenze del cliente, offrendo un livello di personalizzazione estremamente elevato, come da tradizione Novitec.