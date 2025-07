Mitsubishi: tante novità in arrivo per Outlander ed Eclipse

Mitsubishi si prepara a un 2026 carico di novità, con aggiornamenti strategici su tutta la linea SUV. Il protagonista sarà il rinnovato Outlander Plug-in Hybrid, che guadagnerà autonomia, comfort e raffinatezza. Ma la rivoluzione toccherà anche il modello standard, spinto da un inedito motore mild-hybrid, mentre Eclipse Cross e Outlander Sport continueranno a presidiare il segmento dei crossover compatti, con qualche ritocco mirato. Per gli spiriti più avventurosi? Torneranno le versioni Trail Edition, perfette per chi ama la vita “off the road”.

Outlander Plug-in Hybrid

Quando si dice “aggiornamento” si intende spesso un semplice lifting. Non è questo il caso.cambierà pelle (e cuore) in modo profondo, a partire da un, pensato per aumentare l’autonomia elettrica e ridurre l’intervento del motore termico. Il risultato? Più silenzio, più efficienza, più brio in accelerazione. Ma le novità non si fermeranno qui. Dentro l’abitacolo regnerà un nuovo senso di quiete, grazie a una cura maniacale per l’insonorizzazione e a materiali rivisitati, più raffinati. I sedili anteriori diventeranno riscaldati e ventilati, la consolle centrale guadagnerà spazio, il caricatore wireless verrà ridisegnato, e il sistema audio Yamaha prometterà un’esperienza sonora da sala d’ascolto. Per chi ama la tecnologia,”.

Esternamente, il restyling passerà da una griglia più affilata, paraurti ridisegnati, nuovi cerchi da 20” e fanali posteriori fumé, che daranno al SUV un’aria più grintosa. E poi ci sarà lei, la trazione integrale S-AWC a doppio motore, una firma Mitsubishi ispirata direttamente dal mondo dei rally. Il lancio? Atteso per i primi mesi del 2026.

La vera sorpresa di casa Mitsubishi sarà forse l’Outlander mild-hybrid. Sotto il cofano pulserà un nuovo 1.5 turbo benzina a 4 cilindri, sviluppato internamente e condiviso con Eclipse Cross. Questo nuovo motore lavorerà in sinergia con il primo sistema mild-hybrid del marchio, pensato per dare una spinta elettrica nei momenti chiave, come la partenza da fermo. Nuovo anche l’allestimento LE, che si piazza tra la versione base ES e la più accessoriata SE, mentre in cima alla gamma si troverà la SEL Black Edition, tutta eleganza e dettagli oscurati. Tornerà anche la versione Ralliart, cara ai nostalgici delle corse. Il look? Rimane fedele al restyling 2025, che aveva già svecchiato interni ed esterni. Il debutto è previsto per l’autunno 2025, e il prezzo sarà comunicato entro la fine dell’anno.

Eclipse Cross

Outlander Sport

Non ha bisogno di rivoluzioni secondo la casa giapponese invece. E infatti per il 2026 cambierà poco. Sparisce il navigatore integrato, mentre debutta il badge “” sul cofano per gli allestimenti SEL e SEL Touring. Un tocco di stile che piacerà a chi cerca dettagli distintivi. Sempre di serie c’è, mentre il design affilato anteriore e posteriore resterà identico. Sotto, launa garanzia.

Trail Edition

E secondo Mitsubishi c’è un motivo secontinuerà a piacere. Costa poco, offre tanto, e fa tutto quel che serve. Per il 2026 tornerà invariato, ma questo non significa che sia rimasto indietro. A bordo ci saranno ancora Apple CarPlay, Android Auto, avviso per i sedili posteriori e ancoraggi LATCH per i seggiolini. Laè di serie, perfetta per chi ama uscire dai percorsi battuti. È il modello più accessibile della gamma Mitsubishi.

Certe passioni non passano mai di moda, come quella per l’off-road. Ecco perché torneranno anche nel 2026 le versioni Trail Edition di Outlander e Outlander Sport. Nati per evocare i fasti dei trionfi Mitsubishi alla Dakar e nel WRC, questi allestimenti speciali offriranno grafiche dedicate, cerchi specifici, accessori pensati per le avventure (anche grazie ai kit Thule) e pneumatici off-road disponibili presso i concessionari. Non è solo una questione estetica. Le Trail Edition sono fatte per chi sogna strade sterrate, tende da tetto e cieli pieni di stelle.