MG lancia Match Point, vantaggi su tutta la gamma fino a 3.250 euro

MG Match Point è una nuova campagna promozionale che la casa automobilistica ha lanciato nel nostro Paese per promuovere le sue auto. La scelta di questo nome deriva essenzialmente da una partnership che MG ha stretto con Coppa Davis Final 8 che si terranno a Bologna dal 18 al 23 novembre. Il costruttore ha dunque deciso di mutuare dal linguaggio del tennis un nome particolarmente evocativo come Match Point per la sua nuova promozione che offre vantaggi su tutta la sua gamma con la possibilità di arrivare a 3.250 euro su MG HS Plug-in Hybrid.

L’offerta è valida solamente per i clienti privati in questo mese di ottobre, un modo anche per festeggiare un importante traguardo raggiunto da poco da MG in Italia e cioè le 120.000 auto vendute in 4 anni e mezzo.

L’OFFERTA DI MG

Facciamo alcuni esempi. MG HS Plug-in Hybrid nell’allestimento Comfort è venduta di listino a 37.990 euro ma grazie alla promozione Match Point è proposta nel mese di ottobre con un vantaggio di 3.250 euro a cui si possono poi aggiungere il bonus permuta e l’Hybrid Bonus. Sommando il tutto si scende a 32.040 euro. Passiamo poi alla MG3 Hybrid+, uno dei modelli di maggiore successo in Italia della casa automobilistica. Prezzo di listino a partire da 21.490 euro a cui si può detrarre un vantaggio MG di 500 euro. A questo si possono eventualmente aggiungere un premio rottamazione di 1.200 euro e l’Hybrid Bonus di MG di 300 euro. Per chi può accedere a tutti questi bonus, il prezzo di partenza della vettura scende a 19.490 euro.

Facciamo un ulteriore esempio con MG ZS a benzina. Prezzo di listino di 20.490 euro a cui si potranno detrarre 400 euro di vantaggio MG grazie alla promozione Match Point. Ricordiamo che la gamma MG in Italia propone i modelli MG HS, MG ZS, MG3, MG4, MGS5 EV, MG Cyberster, quattro alimentazioni (Hybrid+, Plug-in hybrid, EV e benzina) e tre diverse tipologie di carrozzeria (SUV, hatchback, roadster). Infine, tra non molto entreranno in vigore i nuovi incentivi auto 2025 che permetteranno di poter ottenere uno sconto fino a 11.000 euro su MG4 e la nuova MGS5.