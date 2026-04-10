Mercato usato: boom per i motocicli, numeri positivi anche per le auto

In una industria dell’automotive ancora in crisi, date le tante novità fuori portata per la fascia media, spopolano gli affari nel car market di seconda mano. In base agli ultimi dati pubblicati dall’Automobile Club d’Italia (ACI) emerge un trend positivo per quanto riguarda le due e quattro ruote. Le vetture con motori termici sono ancora le più amate e ricercate nel mercato dell’usato, ma le motorizzazioni elettrificate stanno aumentando la loro popolarità.

Nel mese appena trascorso la vendita delle auto usate ha marcato un aumento del +5,6%, con 302.571 passaggi di proprietà rispetto ai 286.547 dello stesso mese dell’anno precedente. La crescita riguarda anche le due ruote, con i motocicli che hanno avuto in incremento del +9,2%, che si traduce in 65.113 trasferimenti rispetto ai 59.634 del marzo 2025. Con la primavera e la bella stagione il numero è destinato ulteriormente a salire.

Trend positivo

Facendo una analisi di tutti i passaggi di proprietà dei veicoli emerge un dato stupefacente: 417.288 veicoli totali, +6,4% rispetto ai 392.304 registrati a marzo 2025. Il mercato delle auto usate supera nettamente quello nuovo: per ogni 100 vetture nuove ne sono state vendute 164 di seconda mano. Andando a leggere i numeri del primo trimestre del 2026, il rapporto sale a 179 auto usate ogni 100 nuove. In merito ai passaggi di proprietà, nei primi tre mesi dell’anno, sono emerse delle diminuzioni dello 0,4% per le autovetture e per tutti i veicoli, e dell‘1,3% per i motocicli.

Una buona notizia arriva anche sul dato del parco circolante italiano, uno dei più vetusti d’Europa. Lo scorso mese le radiazioni di autovetture dal Pubblico Registro Automobilistico hanno segnato un aumento del 13,9% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, con 112.729 pratiche contro le 98.984 del 2025. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,61 nel mese di marzo (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 61) e a 0,67 nel primo trimestre dell’anno. Boom anche di cancellazioni dei motocicli, che marcano un +12,1%, con 11.604 pratiche contro le 10.347 di marzo 2025. Se si valutano tutti i veicoli le radiazioni corrispondono a 136.102, in crescita del 12,5% rispetto alle 120.949 dello stesso mese dell’anno precedente. Nel primo trimestre del 2026 si sono registrati picchi del 3,6% per le autovetture, del 5,5% per i motocicli e del 2,8% per tutti i veicoli radiati.

La preferenza dei clienti

In una realtà che stenta ancora a disporre di infrastrutture di ricarica funzionanti e sparse sul territorio in modo democratico, è quasi scontato, come evidenziato dal report pubblicato da ACI, che si scelgano per lo più auto di seconda mano con motori benzina e diesel. Le vetture ibride a benzina hanno toccato a marzo una quota dell’11,5% dei passaggi di proprietà, con un boom del 38,4% su base annua.

Le EV costituiscono il 1,4% del mercato dell’usato, con una crescita sensibile del 39,8% rispetto a marzo 2025. Le vetture con una età compresa tra i 20 e i 29 anni hanno rappresentato a marzo 2026 il 16,8% dei passaggi di proprietà al netto delle minivolture (contro il 14,9% di marzo 2025), mentre i veicoli con oltre 30 anni hanno inciso per il 3%, in leggero aumento rispetto al 2,8% di marzo 2025.