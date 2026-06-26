Debutta la McMurtry Speirling Pure, l’auto che non teme la forza di gravità

Le vie del racing sono infinite ma molte portano in Inghilterra. Sono tantissime le sportive estreme che verranno presentate nella kermesse britannica dal 9 al 12 luglio. Nella storica tenuta di Goodwood House, nel West Sussex, ci sarà spazio anche per la McMurtry Speirling Pure, evoluzione definitiva del prototipo che ha segnato numerosi primati. Il bolide è sviluppato da McMurtry Automotive, una startup britannica lanciata il 2 giugno 2016 da Sir David McMurtry. Il termine “Spéirling” in irlandese significa “temporale” e il fondatore spera di avere un impatto fortissimo nel Paese delle pioggia.

L’hypercar presenterebbe una caratteristica molto particolare, avendo ventole integrate che generano un effetto ventosa per aumentare l’aderenza, anche da ferma. Questo sistema consente, tramite un principio di aspirazione, di tenere incollata la vettura al suolo, anche a basse velocità. L’auto può addirittura operare su una piattaforma rotante invertita, indicando che la deportanza generata può superare il peso. Negli anni ’70 sistemi con le ventole simili erano molto comuni, ma furono poi vietati.

Pesa poco sulla bilancia

Con una carrozzeria interamente realizzata in fibra di carbonio il peso è contenuto a 1.000 kg, con un abitacolo in cui può sedersi un solo passeggero. La monoposto con il tetto, dotata di una grossa ala posteriore e di una pinna centrale, sembra uscita da Gotham City. Non mancherà, come anticipato, la Downforce-on-Demand, sistemato sul fondo della McMurtry Speirling Pure che consente di avere a richiesta una deportanza di 2.000 kg, anche da ferma.

Questo modello promette di essere persino migliore del prototipo che ha fatto il suo debutto al Goodwood Festival of Speed ​​del 2023. Le dimensioni sono contenute, appena 3,45 di lunghezza, come una city car. La vettura monta un powertrain elettrico da poco più di 1.000 CV, con motore posteriore e pacco batterie da 60 kWh, sufficienti per sgasare per 10 giri di pista a Silverstone a tutta potenza. La piccola hypercar raggiunge performance strepitose, avendo siglato il record sul giro sul circuito di Top Gear (55,9 secondi) e sarà nuovamente l’osservata speciale sulla collina di Goodwood.

Nata per correre

La Speirling Pure può prendere parte al GT1 Sports Club, un esclusivo programma di guida per hypercar che si svolge nei weekend di gara del GT World Challenge. Le destinazioni includono anche circuiti di Formula 1 in Europa, Asia e America.

La Speirling è alta solo 100 cm e larga 158 cm, ma nonostante le sue proporzioni insolite, i pedali e il volante regolabili sono progettati per adattarsi a guidatori di corporatura robusta. La batteria è integrata nella monoscocca in fibra di carbonio e può essere caricata in 20 minuti. Cento collezionisti di hypercar, in cambio di poco più di 1 milione di euro, la ameranno.