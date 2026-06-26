Ineos Grenadier al servizio dell'esercito di Sua Maestà

Sulla base di una collaborazione tra più aziende che orbitano nella creazione di veicoli tattici, l’Ineos Grenadier si mette la divisa. Il fuoristrada è destinato a scrivere una pagina di storia del Ministero della Difesa del Regno Unito, all’interno del programma Light Mobility Vehicle (LMV). La vettura 4×4 è nata per affrontare le sfide più ardue, non temendo missioni impossibili e potendo affrontare qualsiasi superficie.

Il fondatore di Ineos, Jim Ratcliffe, nel 2019 ha innalzato il livello della Land Rover Defender e dietro a questa evoluzione c’è ora il “Team Grenadier". Dalla partnership tra Ineos Automotive e SMT Defence e NMS UK, aziende specializzate nella difesa e nella realizzazione di mezzi militari, l’esercito britannico è pronto ad accogliere uno dei mezzi più completi al mondo.

Robusta e inarrestabile

L’Ineos Grenadier si prepara a entrare nel settore della difesa con una strategia che coprirà dalla progettazione alla produzione fino al supporto operativo. Un mezzo inscalfibile, adattabile e pensato per lavorare a lungo in contesti impegnativi dovrebbe fare la differenza nelle esercitazioni più ardue e si spera non in una guerra planetaria. Stanno proliferando i progetti militari e Ineos vuole ricoprire un ruolo di primo piano in questa rincorsa agli armamenti.

Il Grenadier è costruito con telaio a longheroni e assali rinforzati, che offre resistenza e affidabilità. In ambito civile è già messo alla frustra da vigili del fuoco, forze di polizia, servizi di soccorso e operatori specializzati. Trattandosi di un fuoristrada autentico vanta un’altezza da terra misura 26,4 centimetri ed è presente sul montante destro del tetto una presa di aspirazione per il motore, che consente una capacità di guado pari a 80 centimetri.

Il programma LMV

Nel Regno Unito il Grenadier diventa centrale nella gamma Multi-Role Light Vehicle, una variante modulare concepita per adattarsi a diverse missioni sul campo. L’estrema adattabilità del mezzo è garantita da una struttura facile da mantenere e allo stesso tempo versatile, in grado di operare in scenari complessi per lunghi periodi.

Il SMT Defence aggiunge livelli di progettazione e integrazione di sistemi complessi, soprattutto per configurazioni legate alle operazioni dei reparti speciali dell’esercito. Il veicolo risulta ideale per adattarsi alle diverse esigenze operative richieste dal Ministero della Difesa. Il supporto dell’azienda specializzata nella difesa NMS UK unisce una comprovata esperienza alla forza dell’ingegneria e dell’innovazione britannica. Se a voi sembra casuale che sia tutto Made in UK, per noi è un chiaro segnale della mission che attende il Grenadier.