Mazda MX-5, richiesta record per questa versione in serie limitata: oltre 9.500 persone la volevano

Mazda MX-5 è un’icona, una piccola roadster che già dalla sua prima generazione ha saputo conquistare gli appassionati. Chi ne possiede una se la tiene stretta e già sappiamo che fortunatamente, nonostante le normative sempre più stringenti in materia di emissioni, la MX-5 continuerà a rimanere sul mercato ed, anzi, in futuro arriverà una nuova generazione. Della piccola roadster nel tempo sono state realizzate diverse versioni speciali. A fine febbraio scrivevamo della Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster 12R, una serie speciale in edizione limitata, nata per celebrare il debutto di Mazda Spirit Racing, la nuova divisione ad alte prestazioni del marchio che prende il posto della vecchia MazdaSpeed. Disponibile purtroppo solamente in Giappone, i piani prevedevano la produzione di sole 200 unità.

Poche? Pochissime visto il clamoroso successo che ha ottenuto questo modello in edizione limitata. A quanto pare, oltre 9.500 persone hanno espresso la volontà di acquistarne un esemplare. I preordini sono stati aperti il 5 ottobre e chiusi il 20 ottobre. Mazda probabilmente non si aspettava un successo così grande, ma si è comunque trovata ad affrontare il compito di dover scegliere solo 200 acquirenti. A quanto pare, vista la mole di richieste per quello esclusivo modello, Mazda starebbe pensando di proporre in futuro un’altra versione altrettanto esclusiva della sua Miata. Non rimane che attendere per scoprire se arriverà qualcosa di nuovo.

DESIGN ANCORA PIÙ CATTIVO

Esteticamente, questo modello si caratterizza per un body kit pensato per rendere il look della piccola roadster ancora più cattivo. Il frontale presenta un nuovo splitter anteriore molto più evidente e non mancano poi nuove minigonne laterali e cerchi in lega dal design dedicato a sei razze con una finitura nera. Nell’abitacolo troviamo rivestimenti in Alcantara, sedili Recaro, cinture di sicurezza a quattro punti e cuciture a contrasto rosse. Il motore 2.0 Skyactiv-G benzina è stato rivisto grazie a modifiche all’aspirazione, alle teste dei cilindri, ai pistoni e agli alberi a camme per arrivare ad erogare circa 200 CV. Anche l’assetto è stato affinato per rendere la Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster 12R ancora più divertente da guidare. Per esempio, troviamo nuovi ammortizzatori Bilstein ed è stato effettuato un lavoro di irrigidimento del sottoscocca.

Per chi non è riuscito ad aggiudicarsi l’esclusiva Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster 12R, la casa automobilistica mette a disposizione una “MX-5 Spirit Racing" meno estrema e con motore da 184 CV, che sarà realizzata in 2.200 esemplari. Entrambi i modelli sono proposti solamente con un cambio manuale a 6 rapporti. Ricordiamo che la Mazda MX-5 Spirit Racing Roadster 12R è offerta in Giappone a 7.612.000 yen, cioè circa 43.000 euro.