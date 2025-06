Lamborghini pronta a svelare un’hypercar ispirata ai design più iconici del marchio

Con un breve video su Instagram l’influencer Edgar Veliyulin ha spiegato di essere stato invitato a un’anteprima privata del prossimo modello Lamborghini. Un modello che, così come affermato dallo stesso Veloyulin, si ispirerebbe ai design più iconici della storia del marchio e che sarà una macchina che, testuale, “cambierà tutto”.

Come potrebbe essere la nuova hypercar Lamborghini

Non ci sono altre informazioni né dettagli, ma è possibile fare qualche considerazione nell’immaginare come potrebbe essere la nuova hypercar di Lamborghini. I modelli da cui prenderà ispirazione dovrebbero essere la Miura, la Countach e la Diablo, reinterpretati in chiave moderna. Anche se non ne sono stati rivelati i dettagli completi, è probabile che la base di questa hypercar sia la piattaforma della versione 2025 della Revuelto, con il suo motore V12 da 6,5 litri affiancato a un sistema ibrido in grado di superare la soglia dei 1.001 CV.

Come già fatto con la Countach LPI 800-4, Lamborghini aveva introdotto un motore elettrico assente sull’Aventador e un supercondensatore della Sian in sostituzione della tradizionale batteria ibrida, ottenendo così un aumento di potenza da 769 a 803 cavalli. È quindi plausibile che anche questo nuovo modello segua un’evoluzione simile. Il design sarà probabilmente un omaggio modernizzato alle linee leggendarie del passato, reinterpretate in chiave futuristica e ogni dettaglio sarà pensato per rendere l’auto non solo esclusiva ma anche immediatamente riconoscibile.

La produzione della nuova hypercar dovrebbe essere limitata a non più di 50 esemplari e non dovrebbe costare meno di un milione di euro.

I prossimi appuntamenti

Per poter vedere questa Lamborghini in grado di cambiare tutto probabilmente non bisognerà attendere molto. È probabile, infatti, che la nuova hypercar di Lamborghini debutterà in occasione del The Quail, A Motorsports Gathering in programma il 15 agosto. Due giorni dopo potrebbe invece esserci un’esposizione al Pebble Beach Concours d’Elegance.

