Gli attrezzi giusti per ogni intervento: ecco le migliori soluzioni sui kit di base

Come non rimanere senza utensili durante le attività di manutenzione e riparazione della propria auto.

Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 9 dic 2025

Non trovare l’attrezzo giusto per svitare un bullone o sistemare una vite allentata è un’esperienza comune. Nonostante cassetti piani di chiavi e strumenti di ogni tipo, ci si ritrova spesso a perdere un sacco di tempo senza riuscire a trovare ciò di cui si ha bisogno. Ecco perché avere un kit di utensili completo e compatto, ottimo anche da tenere nel bagagliaio dell’auto, può risolvere il problema in pochi minuti. Non serve avere una dotazione professionale, ma avere a disposizione un set ben strutturato, con gli accessori più utili per l’avvitamento, il montaggio e le piccole riparazioni quotidiane. Da questo punto di vista il set da 27 pezzi Bosch e la borsa portautensili Black+Decker da 76 pezzi possono rivelarsi particolarmente utili.

Due set completi e facili da trasportare

Il kit Bosch include 27 pezzi selezionati per lavori di avvitamento ordinari, con bit codificati per colore e un cricchetto reversibile che semplifica l’uso anche in spazi ridotti. La presenza del portabit a cambio rapido e dei giradadi di varie misure lo rende adatto a chi spesso si occupa della manutenzione della propria auto (o di altri lavori di fai-da-te).

Bosch Set da 27 Pezzi di bit avvitamento e cricchetti, qualità dura, accessori trapano avvitatore e avvitatore

Bosch Set da 27 Pezzi di bit avvitamento e cricchetti, qualità dura, accessori trapano avvitatore e avvitatore

19,8429,90€-34%
Vedi l’offerta

Tra le particolarità di questo set, oltre alla garanzia Bosch, c’è la possibilità di contare su una cassetta rigida all’interno della quale tenere tutto in ordine e pronto all’uso. Con l’offerta di oggi è in vendita a meno di 20€.

34% di sconto sul set da 27 pezzi Bosch

Il set Black+Decker è più ampio e versatile. Contiene 76 pezzi, tra cui chiavi a brugola, punte per foratura, inserti per avvitatura, cricchetto, pinze e asta magnetica per raccogliere le viti cadute in punti difficili da raggiungere con la mano.

BLACK+DECKER, SET CRICCHETTO AUTO 76 PEZZI. A7063-QZ

BLACK+DECKER, SET CRICCHETTO AUTO 76 PEZZI. A7063-QZ

38,4189,29€-57%
Vedi l’offerta

Si tratta di un assortimento pensato anche per chi tiene una dotazione minima in auto o nel box, da usare in casa per il fai-da-te, ma anche per altre attività più complesse.

48% di sconto sul set Black+Decker

Tra i punti di forza di questo set, in vendita a poco più di 40€, è la presenza di una pratica borsa avvolgibile con tracolla, facile da trasportare e ottima per conservare in ordine tutti gli utensili.

