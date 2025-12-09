Gli attrezzi giusti per ogni intervento: ecco le migliori soluzioni sui kit di base

Non trovare l’attrezzo giusto per svitare un bullone o sistemare una vite allentata è un’esperienza comune. Nonostante cassetti piani di chiavi e strumenti di ogni tipo, ci si ritrova spesso a perdere un sacco di tempo senza riuscire a trovare ciò di cui si ha bisogno. Ecco perché avere un kit di utensili completo e compatto, ottimo anche da tenere nel bagagliaio dell’auto, può risolvere il problema in pochi minuti. Non serve avere una dotazione professionale, ma avere a disposizione un set ben strutturato, con gli accessori più utili per l’avvitamento, il montaggio e le piccole riparazioni quotidiane. Da questo punto di vista il set da 27 pezzi Bosch e la borsa portautensili Black+Decker da 76 pezzi possono rivelarsi particolarmente utili.

Due set completi e facili da trasportare

Il kit Bosch include 27 pezzi selezionati per lavori di avvitamento ordinari, con bit codificati per colore e un cricchetto reversibile che semplifica l’uso anche in spazi ridotti. La presenza del portabit a cambio rapido e dei giradadi di varie misure lo rende adatto a chi spesso si occupa della manutenzione della propria auto (o di altri lavori di fai-da-te).

Tra le particolarità di questo set, oltre alla garanzia Bosch, c’è la possibilità di contare su una cassetta rigida all’interno della quale tenere tutto in ordine e pronto all’uso. Con l’offerta di oggi è in vendita a meno di 20€.

Il set Black+Decker è più ampio e versatile. Contiene 76 pezzi, tra cui chiavi a brugola, punte per foratura, inserti per avvitatura, cricchetto, pinze e asta magnetica per raccogliere le viti cadute in punti difficili da raggiungere con la mano.

Si tratta di un assortimento pensato anche per chi tiene una dotazione minima in auto o nel box, da usare in casa per il fai-da-te, ma anche per altre attività più complesse.

Tra i punti di forza di questo set, in vendita a poco più di 40€, è la presenza di una pratica borsa avvolgibile con tracolla, facile da trasportare e ottima per conservare in ordine tutti gli utensili.