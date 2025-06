Il nuovo restomod della Jaguar E-Type monta un V12 da 400 CV

Da molti considerata come una delle auto da produzione più belle mai state costruite, la Jaguar E-Type è proprio per questo una di quelle che meglio si presta a un restauro moderno, i celebri restomod. È quel tipo di intervento che ridà nuova vita a un’auto d’epoca conservandone il design e il fascino, migliorandone le prestazioni e rendendo più attuali il funzionamento e l’estetica. È un campo nel quale, soprattutto negli Stati Uniti, ci sono numerose realtà specializzate che regolarmente propongono versioni moderne di auto iconiche che hanno fatto la storia. L’ultimo esempio è quello prodotto da ECD Automotive Design, azienda automobilistica della Florida, che ha realizzato la Jaguar E-Type GTO.

Estetica e design della Jaguar E-Type GTO

La celebre Jaguar E-Type, l’ auto resa celebre dalla saga di Austin Power tanto per intenderci, è stata oggetto del lavoro dell’officina ECD Automotive Design riuscendo a, ovviamente in chiave moderna.

Esteticamente, la carrozzeria trae ispirazione dalla prima serie dell’E-Type, con un design elegante e sportivo rifinito in British Racing Green metallizzato. Tra i dettagli più interessanti ci sono le feritoie funzionali sul cofano, gli specchietti a proiettile e i fendinebbia gialli. Inoltre, ECD ha realizzato un hardtop removibile su misura, così da poter utilizzare l’auto in ogni stagione.

Meccanica e prestazioni

Dal punto di vista tecnico, la Jaguar E-Type GTO monta uninteramente ricostruito dal preparatore Team CJ di Austin in Texas. A questo propulsore, ECD ha abbinato anche un nuovoe unper ottimizzarne le prestazioni. Il risultato è una potenza superiore ai 400 cavalli, scaricata attraverso un telaio Serie II modificato con culla motore e assale posteriore progettati su misura per accogliere la nuova meccanica.

Dal punto di vista dell’assetto, la Jaguar E-Type GTO dispone di sospensioni completamente regolabili (sia in altezza che in smorzamento), che permettono di adattare il comportamento dell’auto alle diverse condizioni della strada e allo stile di guida. L’impianto frenante è stato potenziato con pinze a sei pistoncini sull’anteriore e quattro sul posteriore, garantendo così un’elevata capacità di arresto. Inoltre, la Jaguar E-Type GTO monta cerchi Turrino da 15 pollici, realizzati su misura e che contribuiscono a restituire l’aspetto vintage della vettura originale senza rinunciare all’efficienza.

Interni retrò con anima tech

Lo stile vintage emerge ancor più chiaramente negli interni dove spiccanoe un. I sedili sono rivestiti in pelle Spinneybeck Lucente Hercules, mentre la strumentazione riprende lo stile degli anni Sessanta. Nonostante l’apparenza non mancano diverse tecnologie moderne come i sedili riscaldati, l’impianto stereo compatibile con il Bluetooth, le, la chiusura centralizzata e l’accensione automatica dei fari. Une del quale non è stato rivelato il prezzo finale, ma che per gli appassionati è un modo per riscoprire l’unicità di modelli di auto che hanno segnato un’epoca.