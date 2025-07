In Italia auto sempre più vecchie e meno sicure: 1 su 10 ha le gomme lisce

Le auto che circolano in Italia sono sempre più vecchie e insicure. Ve lo ricordate il progetto Vacanze Sicure 2025? Facciamo un recap. Nei mesi di aprile e maggio, la polstrada ha effettuato controlli mirati sulle gomme per verificare il loro stato. Il risultato? Gli italiani sono poco attenti alla manutenzione e alla sicurezza. Il progetto, promosso da Polizia di Stato con Assogomma, ha visto le pattuglie della Polizia stradale impegnate in sei regioni italiane, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. Complessivamente sono stati monitorati quasi 10 mila veicoli.

SCARSA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA

Il quadro che emerge è sicuramente preoccupante. Dai controlli condotti si conferma la scarsa manutenzione dei veicoli, una realtà diffusa e in peggioramento soprattutto in relazione agli pneumatici con conseguenze serie sulla sicurezza stradale. Una vettura su 5 presenta problemi agli pneumatici. Quali? Battistrada liscio, danni visibili e mancanza di omologazione. Inoltre, 1 vettura su 4 non è conforme considerando anche le revisioni irregolari. Tra i veicoli con oltre 10 anni, le non conformità salgono a 1 vettura su 3. Si tratta, questo, di un dato importante dato che il parco circolante è sempre più vecchio. Infatti, secondo i dati Aci, sono oltre 41 milioni le vetture in circolazione in Italia e di queste il 59% ha più di 10 anni, mentre 1 su 4 supera i 20 anni.



PNEUMATICI INVERNALI TUTTO L’ANNO

Il dato più eclatante emerso dall’indagine svolta dalla polstrada è questo: la, indipendentemente dall’età del veicolo. La mancata revisione cresce poi in modo significativo con l’età. La vera discriminante per la mancata manutenzione è l’età della vettura: più è vecchia, meno è controllata. Insomma, emergono dati preoccupanti per la sicurezza stradale. Purtroppo, non è finita qui.

Dai controlli è emerso ancora una volta il problema dell’equipaggiamento non omogeneo. Stiamo parlando dell’uso di pneumatici diversi sullo stesso asse (marche o modelli differenti), oppure della combinazione di pneumatici estivi e invernali montati sulla stessa vettura. Il 5,63% delle auto controllate presentava questa criticità. Inoltre, le verifiche effettuate hanno rivelato che il 54% dei veicoli controllati montava ancora pneumatici invernali, anche dopo la fine delle normative stagionali. Insomma, scarsa attenzione alla sicurezza e alla manutenzione. Lo diciamo sempre, verificare lo stato di salute degli pneumatici è fondamentale. La sicurezza, non finiremo mai di ricordalo, è sempre il primo parametro da prendere in considerazione.



Fabio Bertolotti, Direttore di Assogomma, ha evidenziato che le difficoltà economiche degli automobilisti italiani sono evidenti e per questo bisogna prevedere delle forme di incentivazione per la manutenzione.