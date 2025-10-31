Hyundai porta al SEMA Show la versione off-road della Ioniq 9

Il SEMA Show è la più importante fiera mondiale dedicata alla personalizzazione e all’aftermarket automobilistico. Ogni anno, a Las Vegas, costruttori e preparatori presentano concept spettacolari, idee fuori dagli schemi e visioni del futuro dell’auto, comprese quelle a trazione elettrica. L’edizione di quest’anno vedrà diverse novità, dalla Nissan Frontier Rapid Runner alla Dodhe Charger Sixpack by Moparized passando per la Infiniti QX80 R-Spec e anche la versione off-road della Ioniq 9. Hyundai ha infatti scelto questo palcoscenico per presentare una delle sue proposte più sorprendenti sul fronte della mobilità elettrica.

Alla scoperta della Ioniq 9 Off-Road Concept

Si tratta della Ioniq 9 Off-Road Concept, una versione completamente rivisitata del SUV a batteria, pensata per affrontare anche i terreni più impervi. La vettura nasce dalla collaborazione con Jeremiah Burton e Zach Jobe, due figure ben note all’interno della scena automobilistica e creatori del progetto BigTime. Il concept verrà esposto all’interno del Future Tech Studio, lo spazio che la manifestazione di Las Vegas dedica ai veicoli elettrici e alle tecnologie emergenti.

L’aspetto della Ioniq 9 è stato profondamente trasformato per renderla più adatta all’off-road. Le sospensioni sono state rialzate, sono stati previsti dei cerchi inediti e ci sono pneumatici all-terrain ad alta aderenza. Non manca una barra luminosa ausiliaria, pensata per affrontare anche i percorsi meno illuminati, in pieno stile avventuroso. A livello tecnico, il concept si basa sulla versione Calligraphy AWD, in grado di erogare fino a 422 CV e 700 Nm grazie alla doppia motorizzazione elettrica.

Ciò che rende ancora più particolare questa interpretazione è l’ispirazione al passato. Il design, infatti, riprende alcune linee di un camper cabover del 1977 soprannominato “Bud”, un omaggio dichiarato da BigTime alla tradizione e allo spirito vintage. Il risultato è un mix interessante tra estetica retrò e tecnologia contemporanea, che mira a dimostrare come anche i veicoli elettrici possano avere personalità e carattere, oltre a essere più ecologici ed efficienti.

Secondo Hyundai, la Ioniq 9 Off-Road Concept rappresenta un passo deciso nella direzione dell’innovazione, ma anche della libertà creativa. Un modo per portare il marchio in territori inediti, fisici e simbolici, senza rinunciare alla spinta tecnologica che da tempo caratterizza la gamma Ioniq.