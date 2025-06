Perché i giganti cinesi dell'auto minacciano il futuro della guida autonoma di Tesla

Tesla, non è un mistero, sta investendo molto sulla guida autonoma e presto inizierà a proporre ad Austin un servizio di robotaxi. Per anni, Elon Musk ha sottolineato i vantaggi prima dell’Autopilot e poi della Full Self Driving come i veri valori aggiunti delle sue auto. La concorrenza, però, non sta certo a guardare, soprattutto in Cina dove le case automobilistiche stanno accelerando molto nel settore dei sistemi avanzati di assistenza alla guida per offrire ai clienti funzionalità sempre più complete. E quando i cinesi “corrono”, abbiamo visto che lo sviluppo procede sempre molto velocemente.

Come racconta un rapporto di Reuters, le case automobilistiche come BYD sono riuscite a battere Tesla nella corsa a proporre auto elettriche davvero accessibili a tutti. Adesso, queste stesse aziende stanno diventando sempre più agguerrite anche nel campo dei sistemi ADAS avanzati.

LA SFIDA DELLA CINA

I RISCHI PER TESLA

All’inizio di quest’anno, BYD ha dato una “scossa" al settore della guida autonoma in Cina proponendo sulle sue auto la nuova piattaforma God’s Eye , il tutto, come invece richiede Tesla per poter disporre delle funzionalità più avanzate. Piattaforma ADAS che crescerà grazie ad aggiornamenti OTA, proprio come Tesla, e che secondo qualcuno è già al livello, almeno sulle auto top di gamma, di quella del costruttore americano, se non addirittura migliore.Ma non si tratta, ovviamente, solo di BYD. Anche altre case automobilistiche, magari in partnership con colossi del tech, propongono vetture dotate di funzionalità ADAS avanzate simili alla FSD di Tesla. Per esempio,offrono sistemi in grado di gestire sia la guida in autostrada che in città anche su veicoli di fascia medio bassa. Molte aziende stanno lavorando ed investendo in questa direzione, anche grazie al supporto statale.Altro dettaglio interessante che mostra quanto le aziende cinesi stiano diventando competitive in questo settore.a quelli di, secondo analisi condotte per Reuters da aziende che smontano e analizzano veicoli per le case automobilistiche. Emerge dunque che i costi sostenuti da BYD per l’approvvigionamento dei componenti e la costruzione di un sistema con radar e LiDAR sono pressoché gli stessi del sistema FSD di Tesla, che non dispone di tali sensori.La crescente concorrenza dei produttori cinesi di auto è tra i principali problemi che il CEO di Tesla, Elon Musk, si trova a dover affrontare. La posta in gioco è resa più alta dalla sfida che sta per affrontare ad Austin con il lancio del servizio di robotaxi. Presto, la casa automobilistica dovrà dimostrare sul campo tutta la bontà del suo sistema di guida autonoma.

A complicare ulteriormente la situazione ci sonoche offrono alle case automobilistiche cinesi la tecnologia di guida autonoma. In Cina, Tesla è frenata dalle normative e non è ancora in grado di poter offrire la vera FSD come, invece, fa in America. I concorrenti di Tesla in Cina beneficiano poi pure diper lo sviluppo di tecnologie avanzate di guida assistita. I loro vantaggi derivano anche da un altro fattore: la spietata concorrenza nel campo dei veicoli elettrici intelligenti che ha caratterizzato il loro settore negli ultimi anni.

Rimanere indietro rispetto ai marchi cinesi in termini di tecnologia di assistenza alla guida aggraverebbe le sfide di Tesla in Cina, dove sta già perdendo quote di mercato a favore di rivali come BYD che propongono modelli elettrici a prezzi più accessibili. La crescente importanza di BYD e di altri costruttori potrebbe anche offrire un vantaggio tecnologico: accumulare più chilometri sulle strade cinesi contribuisce ad affinare la tecnologia di intelligenza artificiale necessaria per perfezionare i sistemi di guida autonoma.



